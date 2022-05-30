Неизвестный измазал «Мону Лизу» тортом. Сладкое могло стать местью за проблемы в личной жизни

Неизвестный в Лувре измазал «Мону Лизу» тортом ради спасения планеты. Он не первый, кто покушается на великие произведения искусства. Мотивы у таких людей, как правило, чаще всего похожи. Злоумышленники либо хотят легкой славы, либо нуждаются в помощи из-за глубоких психологических травм.

Покушение на «Джоконду»

Вечером 29 мая неизвестный пытался повредить картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая находится на постоянной экспозиции в Лувре. По словам очевидцев, он сначала пытался разбить стекло перед картиной, но не смог, так что просто измазал его кремовым тортом и разбросал вокруг лепестки роз.

Молодой человек подобрался к полотну в инвалидной коляске — для таких посетителей сбоку есть отдельный проход к картине. Он также был в парике и шали, однако после задержания охраной не скрывал лица.

«Мона Лиза» в результате нападения не пострадала — уже много лет она защищена пуленепробиваемым стеклом, так как недавний злоумышленник далеко не первый, кто пытается испортить легендарное полотно. Сотрудники Лувра вскоре стерли со стекла остатки десерта.

После задержания нападавший объяснил свой поступок. Таким образом он якобы пытался привлечь внимание к проблемам изменения климата.

«Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал», — прокричал он в зале.

«Мону Лизу» нападавший якобы выбрал не только из-за ее известности, но и из-за личности художника — есть предположения, что творец был вегетарианцем. Однако достоверных подтверждений этому нет, как и свидетельств того, что да Винчи был озабочен вопросами экологии, которые в его время не были так актуальны. Как именно действия самого нападавшего соотносятся с проблемами климата, тоже неясно.

Синдром Герострата или проблемы с женщинами

Психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский считает главной возможной причиной нападения на «МонуЛизу» синдром Герострата, названный в честь жителя Эфеса, спалившего храм Артемиды, чтобы прославиться.

Гораздо проще войти в историю, разрушив что-то, чем создав

Психолог и коуч Марина Гладышева добавила, что среди молодых людей популярны различные игры, в которых провокационные действия совершают на спор. Нападавший из Лувра довольно молод, так что психолог не исключила, что его акт «экоактивизма» мог быть подобным «приколом».

«И, конечно, хайп — желание привлечь внимание сейчас достаточно поддерживается в социуме, это один из способов. И здесь даже момент наказания не столько пугает, как это желание получить славу», — объяснила она.

К тому же к нападению молодой человек из Лувра явно готовился — он взял с собой торт и розы, продумал, как подобраться к картине, достал инвалидную коляску, надел парик.

«Я предполагаю, что это именно синдром Герострата — желание задешево получить известность. Потому что эти люди понимают, что эти события не останутся незамеченными — они же не тайно это делают. Они понимают, что результаты будут видны и сами они будут пойманы», — подчеркнул Зберовский.

Тем не менее, как сказала Марина Гладышева, не стоит исключать и возможности весеннего обострения и психологической нестабильности из-за мировых событий.

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По мнению психологов, именно на «Мону Лизу» выбор злоумышленника мог пасть из-за проблем в личной жизни. Андрей Зберовский объяснил, что часто, когда мужчины нападают на скульптуры, картины или символы женщин, это объясняется тяжелыми отношениями с матерью или возлюбленной.

«У психологов есть мнение, что у тех мужчин, которые хотят совершить что-то плохое по отношению к женским статуям, их символам, картинам, фотографиям, были тяжелые неприязненные отношения с матерью. Либо для них стало психологической травмой то, что их бросила возлюбленная», — сказал он.

Травма и обострение

Нападение на «Мону Лизу» — не первое в своем роде. Недавно в Третьяковскую галерею после реставрации вернули картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известную как «Иван Грозный убивает своего сына». В 2018 году один из посетителей галереи несколько раз ударил по стеклу перед полотном стойкой заграждения, осколки разрезали картину в трех местах.

Позднее подозреваемый Игорь Подпорин рассказал, что изначально не планировал нападение, но картина внезапно вызвала у него сильные отрицательные эмоции. На суде он заявил, что «если рисовать такие картины, то можно свести людей с ума», передавал «Вести.ру». Он также говорил, что изображенный на картине сюжет искажает историческую действительность и оскорбляет чувства верующих.

Психологи уверены, что психотип человека, напавшего на полотно Репина, разительно отличается от злоумышленника из Лувра. Подпорин не готовился к нападению, им могла двигать глубокая травматика.

«Он же не с картиной борется на самом деле, а с каким-то внутренним состоянием. Просто люди не очень понимают, что является причиной, и получается, что человек пытается как-то реагировать на внешний объект, чтобы он не влиял на его внутреннее состояние. Но при виде какой-то другой картины такого же содержания, скорее всего, у человека будут те же чувства, потому что именно этот образ в нем вызывает такую реакцию», — объяснила Гладышева.

К тому же эмоции напавшего на картину Репина легко объяснить и тяжестью сюжета, присутствием на полотне изображения крови и смерти.

«Картина, где Иван Грозный убивает сына, вызывает противоестественные чувства, потому что когда мать или отец убивают ребенка, это не норма, а аномалия. Это настолько противоестественно для человека, в котором заложена забота о ребенке, что вызывает желание уничтожить», — заключил Зберовский.