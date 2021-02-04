Племянница ушедшего из жизни еще в 2019 году актера Александра Числова пожаловалась на преследование и запугивания. Светлана Андрианова считает, что за этим стоят родные. Якобы они хотят отобрать у нее московскую квартиру, которую она выкупила у дяди.

Преследование

«Вчера я возвращалась домой, и некий человек меня облил какой-то жидкостью. Она начала пениться. Благо, что я сильно закричала и отбилась сумками. Это днем было», — рассказала она «360».

Нападение произошло около квартиры Андриановой в Алтуфьеве. В полицию она не обращалась. Однако считает, что напавший на нее мужчина в маске преследовал ее на протяжении недели.

Центр города — Цветной бульвар. Просто за мной ходит. Это чувствуется на энергетическом уровне. Чувствуешь взгляд на себе. Я думаю, что это родственники мутят-крутят. Потому что по-другому никак. У нас суды несчастные идут, никак не закончатся. Уже второй год, невозможно это терпеть Светлана Андрианова.

Квартира в Москве

Камнем преткновения стала двухкомнатная квартира на Алтуфьевском шоссе, которую за несколько месяцев до смерти Числова выкупила у него племянница. Она приобрела недвижимость за 4,5 миллиона рублей.

«Я купила у него квартиру в апреле [2019 года], а скончался он в конце августа. В декабре [на меня] подали иск в суд. Подала мать его. С удовольствием подал бы брат, но не имеет права подавать», — уточнила собеседница «360».

Она отметила, что квартира досталась ей в ужасном состоянии. Числов жил там до конца своих дней со своими друзьями.

Такое послание пришло Андриановой на электронную почту. Источник фото: телеканал «360»

Женщина подчеркнула, что выиграла суд. Однако ее бабушка подала апелляцию. Ее должны были рассмотреть еще в ноябре 2020 года, но из-за технических моментов этого не удалось сделать. Когда будет заседание, пока не известно.

Андрианова пожаловалась, что в этом году ей уже подбрасывали куклу вуду, горсть земли, приходили и угрозы.

Болезнь и смерть Числова

В последние месяцы жизни Числов тяжело болел. Он сильно похудел и в конце даже не мог вставать с постели. Несмотря на плохое состояние, к актеру приходили журналисты. Он им жаловался, что его хотят убить.

«Я боюсь, что меня могут убить, отравить ради квартиры. Я дней 10 точно не ел. Мне кажется, мне подкладывают какие-то таблетки. Травят меня, травят… Хотят убить», — говорил он. Его процитировало издание Starhit.

Числов попал в больницу с двухсторонней пневмонией, 29 августа 2019 года он скончался. Ему было 54 года. Позже стало известно, что у артиста был положительный тест на ВИЧ. Он знал о своем заболевании, но не рассказывал близким. Также артист лечился от алкогольной зависимости.

Его племянница рассказывала, что дядя жаловался на угрозы. Он считал, что все дело в его квартире в Москве. Тогда она ему предложила передать квартиру ей, что он и сделал. Андрианова утверждает, что она единственная из семьи, кто ухаживал за больным.

Однако остальные родные утверждают, что не знали о тяжелом состоянии Числова. Семья уверена, что Андрианова нечестно получила недвижимость дяди. В одном из выпусков программы «Прямой эфир» высказывалась версия о том, что племянница специально довела актера до критического состояния. Ее брат рассказывал, что она работает в сфере недвижимости.

Александр Числов начал сниматься в кино еще в советские годы. В 1989-м он появился на экранах в картинах «Жизнь по лимиту» с Мариной Зудиной, «Беспредел» с Сергеем Гармашем, «Процесс» с Владимиром Самойловым.

Однако чаще актер играл в эпизодах. Например, в таких сериалах и фильмах, как «Петербургские тайны», «Воровка», «Не родись красивой», «Каменская-2», «Легенда №17», «Инквизитор», «Зулейха открывает глаза».