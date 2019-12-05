Месть в желто-синем стиле. Как Украина задержала и отпустила крымского политика Кучерявого

Члена «Единой России» Игоря Кучерявого задержали на несколько часов на Украине. В 2014 году он содействовал воссоединению Крыма с РФ. После допроса и возбуждения дела россиянина отпустили. Представители партии назвали случившееся провокацией, а Госдумы — политической местью.

Украинский загран

Игорь Кучерявый — член севастопольского регионального отделения «Единой России». Служба безопасности Украины задержала его 3 декабря, около 10:00, на контрольном пункте «Колончак», когда Кучерявый возвращался из Херсона в Крым. По словам замкомандира гражданского формирования «Аскер» Эвелины Арифовой, Кучерявый приехал оформлять загранпаспорт.

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«По предварительным данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он член партии „Единая Россия“, активный участник „Русской весны“. На данный момент его допрашивают. Впоследствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд», — говорила Арифова сразу после задержания.

Задержание прокомментировал вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. «С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется. В общем, готов теперь сдавать всех своих едросов и самообороновцев!» — заявил он в Facebook.

«Сдавать», впрочем, Кучерявый не торопился. Как рассказал РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, СБУ пришлось отпустить его после допроса.

Дело за 2014-й

СБУ подчеркнула, что Кучерявый активно выступал с антиукраинской позицией. Против политика уже возбудили дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

«В 2014 году, будучи участником общественной организации „Автоканал Севастополя“, мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка», — отметили в СБУ.

Кучерявого наградили медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ «Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя». На сайте севастопольского отделения партии отмечается, что в Крыму он координировал проект «Безопасные дороги». Также 40-летний политик руководил агентством по трудоустройству моряков.

Месть и провокация

Пока не ясно, освободили ли Кучерявого под подписку о невыезде или из-за прекращения дела.

В пресс-службе отделения «Единой России» задержание назвали провокацией. Как подчеркнул глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, происшествие еще больше усложнит отношения между государствами. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий счел произошедшее политической местью.

«Задержание СБУ члена „Единой России“ Игоря Кучерявого — политическая месть. Киев продолжает охоту за крымчанами, отказавшимися признать антиконституционный переворот в 2014 году и подчиниться кровавой хунте Порошенко», — заявил он в своем в Telegram-канале.