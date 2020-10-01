Месть русским хакерам. За взлом LinkedIn и Dropbox россиянина осудили в США на семь лет

Евгений Никулин украл более 100 миллионов учетных данных пользователей из баз данных в 2012 году. За это федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Это дело должно стать показательной поркой для всех хакеров, желающих заполучить личные данные американцев.

Никулина обвиняют в краже 117 миллионов учетных записей, а также во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring.me в 2012 году. Его арестовали в 2016-м в Праге, где он провел два года в ожидании экстрадиции в США. Его также требовала выдать Россия, где он обвинялся в краже 3400 долларов через интернет.

Суд приговорил его к 88 месяцам лишения свободы — это более семи лет за решеткой. В следующем месяце Никулину исполнится 33 года. Об этом сообщает Courthouse News Service.

«Я считаю, что вы гениальный парень. Очень умный. Я призываю вас применить этот талант в легальной деятельности и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни, кроме взлома компьютеров», — сказал окружной судья США Уильям Алсуп после вынесения приговора.

В июле присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения. При этом были опасения, что правительство не представило достаточно фактов, доказывающих, что Никулин совершил взлом Dropbox и Formspring с целью получения финансовой выгоды.

Окружной судья заявил, что во время озвучивания заключительного аргумента помощника прокурора США Кэтрин Вавжиняк все опасения были развеяны.

«Все разрозненные части и данные встали на свои места, и было совершенно ясно, что у правительства есть веские аргументы, а не слабые», — сказал он.

Смягчающие обстоятельства

Судья также отметил, что при вынесении приговора учитывал, что пандемия COVID-19 усложнила пребывание в тюрьме наряду с ожиданием судебного разбирательства в стране, на язаке которой он не говорит (по-английски) и не знаком с судебной системой.

«Я хочу вынести приговор, который учитывал бы тот факт, что назначенное для него время тяжелее, чем для кого-либо в его положении», — сказал прокурор.

Адвокат Никулина также отметила, что у него есть 10-летняя дочь в России, и что его мать может не дожить до возвращения сына. За последние годы она перенесла четыре операции на позвоночнике и три инсульта.

«Тяжесть вины и боль от разлуки с этими людьми, которые любят и нуждаются в нем, гораздо более наказуемы, чем любой срок заключения, который этот или любой другой суд может назначить Никулину», — сказала адвокат.

Она отметила, что психологический стресс, который испытал Никулин во время содержания в двух иностранных тюрьмах, удержит его от совершения нового киберпреступления. Он жаждет прогулок на свежем воздухе, воспитания дочери и «мирной жизни вдали от компьютеров».

Показательный пример

Помощник прокурора США Мишель Кейн настаивала на том, что из Никулина необходимо сделать пример. По ее словам, поймать российских хакеров чрезвычайно сложно, поскольку у России нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами. И таким случаем нужно воспользоваться.

«Для хакеров всего мира невероятно важно знать, что они не могут действовать безнаказанно. Что экономика Соединенных Штатов — не их игровая площадка. Что мы не можем поймать всех из них, но мы поймаем некоторых из них, и когда они прибудут сюда, наказание будет реальным», — сказала она.

Окружной судья Алсуп также предположил, что есть значительный риск повторения преступлений со стороны Никулина, когда тот вернется в Россию. Он заявил, что также принял во внимание серьезность преступления, отметив, что миллионы людей, вероятно, потеряли сон из-за своих скомпрометированных аккаунтов.

Сторона защиты настаивала, что компании, особенно LinkedIn, существенно переоценили свои финансовые потери при устранении атак. Алсуп согласился, что подсчет убытков LinkedIn, «возможно, преувеличен», но все равно был уверен, что все три компании понесли значительные убытки.

Судья уменьшил размер возмещения ущерба LinkedIn с двух миллионов долларов до одного миллиона. Dropbox получил 514 тысяч долларов, а Formspring — 20 тысяч долларов. Он также наградил материнскую компанию WordPress Automattic в 250 тысяч долларов, хотя Никулин не был обвинен в этом взломе.

Алсуп заявил, что из назначенных семи лет и трех месяцев Никулин должен отбыть 85% времени. При этом из них вычитаются 48 месяцев, которые он уже провел за решеткой.

«Итак, осталось чуть больше двух лет до его возвращения домой. Мы желаем ему всего наилучшего», — заключил судья.

Защита рассматривает возможность подачи апелляции.