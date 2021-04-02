«Мессия появится 2 апреля и победит сатанистов-педофилов». Как фанаты Трампа превратили борьбу против демократов в секту

Новая теория заговора привлекает все больше жителей США. Быстрорастущая сеть Sabmyk нацелена на последователей протрамповского культа QAnon. Она появилась совсем недавно, но уже набрала миллион сторонников. Пользователи активно общаются в Telegram и верят в победу некого мессии.

На смену QAnon

Движение QAnon появилось в Сети много лет назад, но на фоне пандемии коронавируса обрело вторую жизнь. Вся теория заговора основывается на сообщениях пользователя с ником QAnon. Он утверждал, что имеет высший уровень допуска к государственной тайне (Q).

Сторонники верят, что всеми странами управляет могущественная клика сатанистов-педофилов. Они полагают, что борьбу против тайной организации ведет Дональд Трамп. При этом поддерживают клику якобы лидеры Демократической партии, знаменитости и бизнесмены.

Популярность секты росла в соцсетях на протяжении всей пандемии коронавируса. Но из-за поражения Трампа на президентских выборах в ноябре даже самые ярые сторонники теории заговора потеряли в нее веру. Движение QAnon при самоизоляции становилось все более интернациональным, распространившись на страны Европы. Но теперь оно постепенно ослабевает, так как пророчества продолжают разочаровывать приверженцев. Более того, соцсети стала массово удалять группы и объявления, связанные с QAnon.

Из такой ситуации решила извлечь выгоду новая теория заговора Sabmyk. Сеть решила предложить фанатикам новую квазирелигию. О набирающей обороты секте рассказала британская антифашисткая группа Hope Not Hate (HNH). По ее информации, за сетью стоит 45-летний деятель немецкого искусства Себастьян Беник. Мужчина создал 136 каналов в Telegram для привлечения сторонников, сообщило издание Independent.

«В декабре 2020 года мы начинаем видеть, как сеть Sabmyk переходит в Telegram, именно тогда начинает появляться слово Sabmyk, которое, предположительно, является именем какой-то мессианской фигуры, связанной с другими элементами, такими как пророчество Ноя и мифическим „мечом Шахнаваза“», — рассказал Newsweek представитель HNH Грегори Дэвис.

В аккаунтах, связанных с новой сектой, можно увидеть двойной символ XX. Он изображен на белом или же синем фоне. За несколько месяцев сеть набрала в общей сложности около миллиона подписчиков. В каналах публикуются сообщения на английском, немецком, японском и корейском языках.

Источник фото: telegram

Суть теории заговора

Sabmyk появилась 21 декабря 2020 года. Эта дата является вымышленным днем рождения некого мессии. Как и QAnon, Sabmyk — запутанная теория заговора с фантастическими элементами. Сторонники квизирелигии верят, что мессианский спаситель «пробудился» 21 декабря. Это якобы предсказал библейский персонаж Ной. Мессию можно узнать по особым отметкам на теле.

Теория говорит о том, что у спасителя будет меч, когда-то принадлежавший «орионским королям Атлантиды». Этот человек возглавит борьбу против клики знаменитостей, ученых и банкиров, манипулирующих широкой публикой. Приверженцы сети считают, что мессия проявится 2 апреля и сможет победить неких сатанистов-педофилов.

Сейчас Sabmyk активно набирает подписчиков из числа последователей QAnon. Авторы каналов занимаются пропагандой заговоров против вакцинации, публикуют посты об «украденных» у Трампа выборах. Они пытались связать Sabmyk с экс-президентом США. В частности в Сети распространялся смонтированный ролик, где у Трампа в кармане пиджака была брошюра секты.

Группа Hope Not Hate связала Беника с новой теорией заговора из-за некоторых сообщений в группах. В одном из постов говорилось, что у мессии на руке «17 V-образных шрамов» — результат «пророческого обряда, проведенного в 24 года».

Участники HNH нашли удаленный сайт Беника. Там мужчина писал о художественной выставке 1999 года, на которой он в течение 16 дней вырезал V-образные шрамы. Согласно расследованию группы, Беник использовал фальшивые личности в своей художественной карьере. Кроме того, страница мужчины в немецкой Википедии удалялась как минимум четыре раза. Последний раз ее убирали в январе.

Список всех учетных записей Беника отправили в соцсети с требованием удались их. В качестве оснований назвали «недостоверные и скоординированные манипуляции платформой».