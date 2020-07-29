Месси стал королем незабитых пенальти. Другие футболисты тоже промахивались, и это дорого им обходилось

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял первое место по количеству нереализованных пенальти в XXI веке. Он не смог забить 22 одиннадцатиметровых удара, один из которых стоил клубу возможности сразиться за золото Лиги чемпионов. Этот удар попал в топ самых досадных промахов в истории современного футбола. Подробнее о других обидных и нелепых пенальти — в материале «360».

Лионель Месси занял первое место по количеству нереализованных пенальти в XXI веке. Рейтинг составил сайт Transfermarkt — он учитывал промахи футболистов, которые били 11-метровые за последние 20 лет.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси чаще других спортсменов промахивался во время пенальти — он не смог забить 22 раза.

Второе и третье места этого рейтинга делят между собой экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти и нынешний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — каждый из них не смог реализовать по 18 пенальти. В пятерке оказался также экс-нападающий итальянского «Удинезе» Антонио Ди Натале (14) и нападающий французского клуба «Пари-Сен-Жермен» Эдинсон Кавани (13).

Самые досадные пенальти, которые не попали в цель

Рейтинг показывает, что даже звезды мировой величины часто допускают ошибки и не всегда могут забить мяч в ворота. Многие такие промахи стали фатальными — гол, который футболисты не смогли забить, мог стать решающим и принести команде победу не только в матче, но и в серьезных международных соревнованиях.

Лионель Месси

Именно такой пенальти не забил чемпион этого рейтинга Лионель Мессии во время полуфинала Лиги чемпионов 2012 года. В том матче «Барселона» играла против «Челси». В начале второго тайма Месси должен был забить пенальти в ворота соперника, но направил мяч в штангу. Этот промах стал поворотным — в результате именно «Челси» отправилась на финал Лиги чемпионов, а «Барселона» получила бронзу.

Джон Терри

В финале Лиги чемпионов, который проходил в Москве в 2008 году, капитан «Челси» Джон Терри не смог реализовать 11-метровый в серии послематчевых пенальти. Во время разбега, перед самым ударом по мячу, спортсмен поскользнулся. Его опорная нога поехала по влажному от дождя газону, из-за чего Терри не смог ударить нормально. Мяч не попал в ворота, а капитан «Челси» впервые заплакал на публике.

Если бы он забил этот пенальти, кубок Лиги достался бы лондонской команде «Челси». Благодаря его промаху победителями стал «Манчестер Юнайтед».

Роберт Пирес и Тьерри Анри

Футболисты «Арсенала» Пирес и Анри попытались разыграть пенальти, чтобы повторить маневр, который Роберту однажды получилось реализовать. Сделать это спортсмены решили во время пенальти на матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Пирес договорился с Анри, что он не сильно ударит по мячу и откатит его ближе к чужим воротам, Анри подбежит и добьет его в ворота соперника. Однако план футболистов провалился — Анри сделал все правильно, а вот Пирес не только занял неправильную позицию на поле, но и умудрился промазать по мячу.

Роберто Баджо

Роберто Баджо не смог забить пенальти во время чемпионата мира 1994 года. Этот удар стоил победы Италии ― если бы ему удалось его реализовать, именно итальянцы получили бы кубок.

В финале сборная Италии встретилась с Бразилией и с равным счетом дошла до серии послематчевых пенальти. Именно благодаря Баджо его команда смогла попасть в финал, но все заслуги спортсмена перечеркнул один промах. Он вышел, чтобы ударить последний в серии 11-метровый, однако послал мяч выше ворот.

Питер Девин

Пенальти британца Питера Девайна считают одним из худших за всю историю современного футбола. В 1991 году в финальном матче любительской Северной Премьер-Лиги HFS он играл за «Ланкастер Сити». Во время разбега для реализации 11-метрового спортсмен споткнулся о собственную ногу. В результате он поскользнулся и лишь слегка пнул мяч — тот укатился в противоположную сторону от ворот.

Кроме того, Девин умудрился получить травму во время неудачного удара — ему потребовалось хирургическое вмешательство.