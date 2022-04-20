Месседж Западу: новая ракета «Сармат» поставит точку в развитии врагов России

Россия осуществила первый пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Испытания подтвердили все ранее рассчитанные характеристики комплекса. Ожидается, что она встанет на вооружение до конца года. Президент России Владимир Путин высоко оценил новую разработку. Он заявил, что комплекс обеспечит защиту страны и «заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать».

Уничтожение гарантировано

Минобороны России запустило межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области в 15:12 по Москве. По данным военного ведомства, по сравнению с предыдущими МБР, благодаря энергомассовым характеристикам у «Сармата» радикально расширился диапазон боевого оснащения. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ее характеристики позволяют гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Высоко оценил качества ракеты и главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. В комментарии «360» он рассказал, что «Сармат», в частности, позволяет наносить удары по противнику с использованием траекторий, проходящих как через Северный, так и через Южный полюс. Также он отметил разрушительные способности ракеты.

«Превосходные энергетические характеристики позволяют нести либо десять ядерных боевых блоков повышенной мощности, либо от 15 до 20 ядерных боевых блоков меньшей мощности. Плюс развитый комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Средств перехвата для нее не существует», — заявил Коротченко.

Кроме того, по словам эксперта, «Сармат» может быть оснащен гиперзвуковыми планирующими ядерными блоками, летящими по непредсказуемой для противника траектории после разделения боеголовок. Коротченко добавил, что новое оружие должно заменить старые, еще советские межконтинентальные баллистические ракеты.

«Очевидный месседж»

С успешным запуском новой ракеты российскую армию поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что у ракеты нет аналогов в мире, она является уникальным оружием, которое укрепит потенциал отечественных вооруженных сил и обеспечит безопасность страны от внешних угроз, а также «заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».

По словам Коротченко, с учетом сложившейся военно-политической ситуации совершенно очевидно, кому адресован «этот месседж».

«Прежде всего — Западу и, конечно, США. Мы тем самым говорим о том, что любые попытки агрессивных действий против России либо нападение на РФ обернется для потенциального агрессора сокрушительным военным ударом возмездия, который поставит точку в их цивилизационном развитии», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что «Сармат» производится исключительно с упором на отечественные технологии, там нет никаких иностранных комплектующих.

«Это важный вклад в повышение боеготовности РВСН как одной из основ российского стратегического ядерного щита» — резюмировал Коротченко.

Ожидается, что МБР «Сармат» встанет на вооружение ВС РФ до конца года.