Месяц Рамадан начался в России. Основные правила и традиции

С заходом солнца 12 апреля у российских мусульман начался месяц поста — Рамадан. Закончится он ровно через месяц. Что предстоит верующим в священные дни, вспомнил «360».

В мусульманской культуре Рамадан — месяц очищения души и тела. Он предписывает ежедневный пост, усердие в обрядах поклонения Всевышнему, духовном совершенствовании и добрых делах. Считается, что в это время людям был ниспослан Коран.

Рамадан, уточнил ТАСС, знаменует появление луны. Каждый год он начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем из-за разницы между Григорианским и лунным календарем: первый на 11 дней длиннее.

Заход солнца 12 апреля пришелся на 19:30 по московскому времени. Столичные мечети открыли для верующих с началом священного поста. Они будут работать в том числе ночью.

Источник фото: РИА «Новости»

В странах Персидского залива священный для мусульман месяц поста начнется позже, писало РИА «Новости» со ссылкой на Верховный суд Саудовской Аравии. Рамадан отложили «из-за невозможности заметить появление нового полумесяца».

Многовековые традиции

Для мусульман весь месяц действует целый список запретов: днем нельзя есть и пить, курить и даже дышать табачным дымом, развлекаться и вступать в интимные отношения. Прием пищи разрешен дважды — до рассвета и после заката.

Верующие в течение Рамадана должны совершать несколько канонических молитв — намазов, причем делать это рекомендуется в мечети, в окружении других мусульман. Молиться ровно в полдень запрещено, как и в моменты восхода и захода солнца.

Место для моления должно быть чистым. Зачастую, по данным из открытых источников, верующие расстилают специальный молитвенный коврик. При этом женщины возносят молитву отдельно от мужчин или становятся сзади. Недопустимо есть, пить, смеяться и разговаривать во время моления или совершать посторонние движения.

Источник фото: РИА «Новости»

С 8 на 9 мая пройдет Ночь могущества — время, когда пророку Мухаммеду открылись первые откровения. У мусульман в этот период принято читать Коран и просить у Аллаха искупления за все грехи.

В честь окончания поста в Рамадан отмечают Ураза-байрам, праздник разговения. В 2021 году он придется на 13 мая. Настанет время для приема гостей, раздачи милостыни бедным, встречам с родными и близкими. Последняя групповая молитва таравих пройдет 11 мая.