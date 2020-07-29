Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Выплата повышенных пособий по безработице, повышение пенсий и газовых тарифов, возобновление международного авиасообщения и очередные изменения в страховании ОСАГО. Такими будут основные изменения, которые ожидают россиян в последнем месяце лета.

Повышение пенсий

Перерасчет пенсий коснется трех категорий россиян. Для работающих пожилых граждан максимальная прибавка традиционно составит три пенсионных балла, или 279 рублей. Накопительная часть выплаты увеличится на 9,13%. Как пояснили в Пенсионном фонде, это стало результатом инвестирования накоплений в 2019 году, которые втрое превысили уровень инфляции.

На 7,99% подрастут выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Таким гражданам пенсии выплачивают не в виде накопительной части, а срочной выплатой в течение периода, определенного самим человеком.

Социальные выплаты

В России продолжат действовать усиленные меры поддержки населения. Так, сохранятся повышенные пособия по безработице и выплаты на детей семьям, где родители остались без заработка. На эти цели правительство выделило около 20 миллиардов рублей. Увеличенные выплаты сохранят врачам, медперсоналу и водителям скорых, которые продолжат оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Семьям с детьми также продолжат оказывать поддержку. По 10 тысяч рублей получат родители, усыновители и опекуны ребенка до 16 лет. Отдельные выплаты предусмотрены на детей от трех до семи лет.

С 13 августа уволенные из-за ликвидации или сокращения штата сотрудники будут получать в качестве компенсации зарплату не только за первый месяц, но и за второй.Если за это время не смогут найти работу.

Международное авиасообщение

Россия постепенно возобновляет международное авиасообщение. 1 августа перелеты начнутся из аэропортов Москвы, Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Ожидается, что в середине месяца все международные аэропорты страны будут возить туристов по зарубежным направлениям.

Пока отправиться можно будет только в Танзанию, Великобританию и Турцию — сначала в Анкару и Стамбул, а позднее в Бодрум, Анталью и Даламан. Постепенно список стран вылета будет расширяться.

Возврат развлечений

В Москве откроются двери театров, кино и концертных залов вместимостью до трех тысяч мест. Правда, посещать мероприятия пока смогут не более 50% зрителей. Аккурат к новому футбольному сезону стадионы также увеличат свою «вместительность» с 10 до 50% мест.

В столице и Подмосковье возобновляется работа занятий на открытом воздухе проекта «Активное долголетие». С деятельности экскурсоводов и работы водного транспорта области снимаются все ограничения.

Газовые тарифы

Стоимость природного газа для россиян вырастет на 3%. Приказ об индексации цен на топливо для промышленности еще не опубликован, однако предполагается, что индексация будет такой же.

Тарифы для граждан и предприятий должны были измениться 1 июля. Но из-за сложной экономической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, повышение решили отложить.

Изменения в ОСАГО

С 24 августа тарифный коридор ОСАГО расширится на 10%. То есть минимальная базовая ставка для обычных водителей опустится до 2471 рубля, а максимальная поднимется до 5436 рублей. Для компаний расширение сетки составит 20%, для такси — 30%.

По словам главы РСА Игоря Юргенса, тарифы будут индивидуальными, то есть стоимость полиса не будет одинаковой для всех подряд. Для дисциплинированных водителей цена ОСАГО не вырастет, им даже могут предоставить скидку. А вот нарушителям придется платить по максимуму.

Другие изменения

Штраф за отсутствие у водителя диагностической карты, подтверждающей прохождение ТО, вырастет с 500–800 до 2000 рублей. Раньше его выписывали только водителям грузовиков, автобусов и таксистам. Теперь же наказать смогут любого водителя.

Количество строительных ГОСТов сократится на 30% — до семи тысяч. Из списка стандартов выкинут все дублирующие и избыточные нормы, которые пока еще будут применяться к уже строящимся объектам.

Анонимно пополнить электронный кошелек больше не получится. Если человек не идентифицируется, он сможет перевести деньги только со своего банковского счета.

Иностранным студентам не нужно будет получать разрешение на работу в России, если они трудятся в свободное от учебы время. Исключение коснется тех, кто обучается очно. Работодателям также не нужно получать разрешение на привлечение таких иностранцев в качестве сотрудников. Правда, если студент прекратит обучение, трудовой контракт с ним будет расторгнут.