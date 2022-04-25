Месяц долгих выходных. Май приготовил россиянам отдых и новые льготы

В последний весенний месяц россияне получат новые льготы. Малоимущим семьям выплатят пособия, а пенсионеры получат доплату к пенсиям. Торжества на День Победы пройдут так же, как и всегда: россияне увидят парад на Красной площади и примут участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет очно.

Выплаты семьям с детьми

В мае начнут выплачивать пособия на детей от восьми до 17 лет в семьях с низкими доходами. При назначении выплаты будут учитывать комплексную оценку нуждаемости. В расчет также будут брать доходы и имущество семьи. Отдельное внимание будет уделяться и занятости родителей.

Подать заявление на получение выплаты можно на портале «Госуслуги», в ПФР или МФЦ. В случае, если семья оформила выплату в мае, она получит льготу и за апрель.

С 1 мая в России заработает бесшовная система поддержки семей с детьми от трех до 17 лет. Она предполагает оказание помощи на одинаковых условиях в течение всего периода. По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, система подразумевает единые условия для того, чтобы нуждающиеся семьи независимо от возраста ребенка бесшовно переходили на следующий этап, написал ТАСС.

Долгие выходные

В мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 7 по 10 число. Следующая за праздниками рабочая неделя продлится всего три дня. В прошлом году выходные длились все 10 дней, это было сделано для того, чтобы снизить уровень заболеваемости.

Депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предлагал продлить майские праздники до 10 дней. По мнению политика, этот шаг помог бы россиянам больше общаться друг с другом и сажать растения за городом, писало РИА «Новости».

В итоге только власти Адыгеи увеличили количество выходных до девяти, а рабочим днем сделали 6 мая. Депутат Даванков выразил надежду, что и остальные регионы России последуют этому примеру.

Празднование Дня Победы

Россияне 9 мая отпразднуют 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Жители страны увидят парад Победы на Красной площади в Москве, где будут представлены лучшие образцы вооружения. По традиции парад начнется со вступительной речи президента России Владимира Путина. В 2020 году мероприятие переносили с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Источник фото: РИА «Новости»/Юлия Зырянова

В городах-героях и городах воинской славы тоже пройдут торжества. Как и всегда, россияне возложат цветы к памятникам и мемориалам, а в парках и на площадях пройдут праздничные концерты. Праздник завершится торжественным салютом.

В этом году традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. Два года подряд акция проводилась онлайн из-за пандемии коронавируса. Как и раньше, ее участники пройдут по улицам городов с портретами предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Источник фото: РИА «Новости»/Рамиль Ситдиков

Доплаты к пенсиям

Некоторые пенсионеры получат доплату к пенсии в мае. В последний месяц весны эту льготу предоставят членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Мужчинам положено проработать не менее 25 лет, а женщинам — не менее 20 лет. Если человек уволился по состоянию здоровья, то необходимый для доплаты стаж может быть и меньше.

Доплату получат и пенсионеры, проработавшие в некоторых категориях угольной промышленности. Льгота коснется тех, кто проводил рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт. Стаж для доплаты к пенсии должен быть не менее 25 лет, для ведущих работников — не менее 20 лет.

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Лисицын

Ко Дню Победы ряд пенсионеров также получит доплату в размере 10 тысяч рублей без учета дополнительных льгот на региональном уровне. Пожилым людям, которые достигнут в мае 80-летнего возраста, предоставят повышение фиксированной пенсии на 100%. Регулярная выплата увеличится на 6564 рубля 31 копейку. Россияне, которым в мае установят первую группу инвалидности, получат такую же прибавку.

Операции в СБП на крупные суммы

Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) увеличат с 600 тысяч рублей до одного миллиона. По данным ЦБ, этот шаг позволит совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки на более крупные суммы. Торговые предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуются банковские карточки.

Банки могут установить минимальный лимит переводов в СПБ в сутки размером 150 тысяч рублей, а наименьший бесплатный порог в месяц — 100 тысяч рублей.

СБП позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью обильных приложений.

Новые законы

Уже начиная с 1 мая некоторые отцы-одиночки смогут получить маткапитал. По новому закону мужчины с детьми получат поддержку в случае, если после смерти матери, имевшей гражданство иностранного государства, они в одиночестве воспитывают второго, третьего ребенка и остальных детей. При этом дети должны быть рождены после 1 января 2007 года, написала «Российская газета».

Второй критерий, по которому мужчина сможет получить маткапитал: если отец из-за смерти матери, имевшей гражданство другой страны, в одиночестве воспитывает ребенка до трех лет. В случае его смерти дети получат право на материнский капитал в равных долях.

В мае в России также вступит закон, согласно которому к Вечным огням и Огням памяти будут бесперебойно подавать газ. Правительство будет определять принципы формирования цен на газ для работы мемориальных сооружений.