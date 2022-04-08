Мерзость до последней буквы. ИноСМИ излили желчь в статьях о смерти Жириновского

Иностранные СМИ не смогли не осветить смерть видного политика Владимира Жириновского. Правда, сделали они это максимально нетактично. Такие именитые издания как «Би-би-си», Reuters, The Washington Post назвали покойного шутом, фанатиком, смутьяном и даже антисемитом, который якобы страдал склонностью к агрессии. Так иностранные медиа попытались унизить Россию, считает эксперт.

«Напыщенный шут»

В американской ежедневной газете The Washington Post опубликовали материал по поводу кончины Владимира Жириновского. В статье умершего охарактеризовали нелестно. Издание назвало его ультранационалистическим российским политическим лидером, смутьяном, который стал популярным в «хаотичные постсоветские 1990-е».

Более того, по версии западных журналистов, Жириновский — «пламенный русский националист», который «завоевал немало поклонников обещаниями восстановить славу Советской империи». Насмешливо написали в издании и о характере покойного.

«Многие характеризовали его как напыщенного шута и фанатика со склонностью к агрессии по отношению к женщинам и журналистам», — отметило СМИ.

Также The Washington Post представила политика «откровенным антисемитом», который «сыграл на чувствах зависти, страха, ностальгии и обиды».

«Фигура типа придворного шута»

Еще дальше пошло издание Politico. В нем также отказались от правила не говорить плохо о покойном и описали Жириновского как «ультраправого политического тяжеловеса». По версии авторов материала, он «давал выход обидам националистически настроенных россиян своими озлобленными разглагольствованиями». Однако при этом лидер ЛДПР якобы оставался на политической периферии и выступал неким клоуном.

«Фигура типа придворного шута», — заявили в издании.

Politico нелестно сравнило Жириновского с экс-президентом США Дональдом Трампом, назвав политика российским аналогом американца.

«Известный угрозами применить ядерное оружие»

Тем временем Reuters, похоже, решило немного напугать своих читателей, описав Жириновского как «ультраправого политика», который прославился своими «возмутительными заявлениями», а также «провокационными выходками и антизападными тирадами».

«Известен угрозами применить ядерное оружие против различных стран, отнять Аляску у Соединенных Штатов и расширить границы России до такой степени, что ее солдаты могли бы „мыть сапоги в теплых водах Индийского океана“», — отметило агентство Reuters.

«Клоун»

Не отстала от западных коллег и «Би-би-си». Там Жириновского назвали ультранационалистическим политическим лидером, который построил карьеру «на пламенных репликах и абсурдных выходках». По версии авторов материала, политик был лишь частью официальной оппозиции, которую «терпел Владимир Путин».

«Он утверждал, что сделал восемь прививок от коронавируса. Он заразился коронавирусом и умер спустя недели после госпитализации», — отметили в статье.

Источник фото: «Би-би-си»

Также «Би-би-си» не стала стесняться в выражениях и назвала Жириновского шутовским ультранационалистом и клоуном.

Негатив в сторону Жириновского как способ унизить РФ

Люди, которые писали эти материалы, прекрасно осознавали роль и значимость фигуры Жириновского. Ведь он был политическим лидером в России. Об этом рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Жириновский в силу своего природного дара, таланта, умения чувствовать ситуацию, организаторских способностей, прогностических способностей, которые никто не оспаривает, харизмы, которая ему присуща, он сумел создать не маргинальную партию, а вполне себе состоятельную партию ЛДПР», — подчеркнул политолог.

Именно это, по словам Подлесного, многие, в том числе за границей, не могут простить Жириновскому. Ведь они с радостью бы высмеяли этого политика.

«Они хотят унизить тем самым нашу политическую систему, показать, что у нас есть некие полусумасшедшие партии с их лидерами, что у нас нет классических политических партий, <…> что Россия не представляет из себя государство, в котором существуют все атрибуты необходимого государства», — заключил Подлесный.