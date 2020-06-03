Меры по борьбе с коронавирусом проанализируют в России. Это делается для будущих ЧП и пандемий

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить принятые для борьбы с коронавирусом нормативные акты на предмет нарушения прав человека. Другими поручениями он фактически ввел ручное управление закупок и распределение индивидуальных средств защиты для медиков. Рассказываем, о чем говорят эти поручения и для чего они нужны.

Борьба с вирусом и права человека

Премьер Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать принятые главами регионов антикоронавирусные правовые акты и их применение, влияющие на права и свободы граждан, в том числе подписанные мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Анализ документов, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства, необходим для возможного использования актов в будущем при возникновении аналогичных ситуаций. «Поручение проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, дано в рамках плановой системной работы», — добавили в пресс-службе.

Пандемия и связанный с ней режим самоизоляции вызвал критику практически во всех странах мира, пояснил «360» член СПЧ и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Распространение вируса ударило не только по экономикам государств, но и по карманам граждан. Доходы каждого третьего жителя планеты упали. В России ограничениями тоже многие недовольны. Одни считают изоляцию домашним арестом, другие называют пропуска и социальный мониторинг нарушением своих прав.

«Поэтому понятны предложения правозащитников, гражданских активистов избежать подобного в будущем. Тем более эксперты предрекают новые волны пандемии. Омбудсмен Татьяна Москалькова даже предложила написать конвенцию, прописать права и обязанности власти и граждан в чрезвычайных, экстренных обстоятельствах», — добавил он.

По мнению Брода, было бы хорошо, если бы Конституционный и Верховный суды сделали заключение о соответствии появившихся во время пандемии нормативных актов на соответствие законодательной базе и конституционным нормам. А кроме того, необходимо закрепить в законах понятие «самоизоляция».

Без формализма

Москалькова, напомнил Брод, уже говорила о росте домашнего насилия, нарушениях трудовых прав россиян. В СПЧ получали жалобы от мигрантов, оказавшихся в сложном положении из-за коронавируса. Пациенты с хроническими заболеваниями критиковали здравоохранение за ориентацию на коронавирусных больных.

«Люди жаловались, что их необоснованно задерживали, что в Москве, например, очень много было штрафов по приложению «Социальный мониторинг», когда человек не нарушал режим», — сообщил правозащитник.

А чтобы анализ не был формальным, теоретическим и оторванным от жизни, к нему можно привлечь членов СПЧ, Общественной палаты, профильных экспертов и федерального омбудсмена. Всех, кто владеет информацией о нарушениях прав граждан.

«Документ, который полностью все нормативные акты подтвердит, кроме дополнительного раздражения, ничего не вызовет. Надо подойти критически. Заслушать общественников и экспертов и думать о том, как качественнее власти работать в подобных условиях», — пояснил член СПЧ.

Защита медиков

Другие поручения касались обеспеченности медиков средствами защиты. Главам регионов надлежит обеспечивать их наличие и запасы. Минпромторгу и Минздраву — анализировать заявки и организовывать их поставки. А Минпромторгу, Минздраву, Роспотребнадзору, Росрезерву и ФСИН — распределять закупленные средства защиты по медучреждениям или передавать их в Росрезерв.

Поручение о таком «ручном» управлении, считает директор по развитию «Национальной ассоциации институтов закупок» Алексей Ульянов, говорит о том, что существующая в России контрактная система в закупках не работает. Она наносит ущерб экономике и представляет угрозу для здоровья и жизни граждан.

«Система создана так, что, как правило, побеждает поставщик самого дешевого товара. Как правило, он самый некачественный. А цена формируется от начальной цены с учетом среднего арифметического от качества. И получается, что некачественный товар или услуга поставляется [для него] по ценам выше рыночных в разы», — добавил эксперт.

С такой системой больницы не могут закупать нужные и действенные медикаменты. А на аукционах устраивается имитация конкуренции между дешевыми, но не всегда качественными и дорогими, чаще всего надежными препаратами. Нигде в мире, кроме редких стран третьего мира, не используются обратные аукционы в закупках — это инструмент продаж картин, антиквариата и так далее.

«Это еще немного подняли порог мелкой закупки. Но все, что дороже 600 тысяч, закупать нормально просто невозможно. В случае с коронавирусом система приводит к угрозе жизни и здоровью людей. Поэтому премьер вынужден ручным управлением давать поручение — кому, как, чего закупать», — подытожил Ульянов.