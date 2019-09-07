Мертвые модели — так себе реклама. H&M пропагандирует насилие или просто ошиблась?
«Номер 401»
В новой рекламной фотосессии «Buro 24/7 Казахстан» и бренда одежды H&M модели в одежде премиальной линейки H&M Studio изображают жертв насилия даже убийства. Одна из девушек изображена лежащей на полу со связанными руками, другая — прикована к батарее в ванной комнате, а рядом с ней лужа крови. Серия снимков получила название «Номер 401».
«Тренд на семидесятые прослеживается везде — в моде, кино, частично в музыке и остальных сферах поп-культуры. Новая коллекция H&M Studio также частично навеяна стилем этого временного отрезка — например, в нее вошли водолазки, брюки клеш, абстрактные психоделичные принты, плиссированные юбки, характерные рыжий и желтый цвета. Вдохновившись этими деталями, мы решили воссоздать темную сторону десятилетия хиппи», — говорится на сайте издания.
В Instagram-аккаунте Buro Kazakhstan также опубликованы несколько кадров со съемок новой коллекции одежды. В описании также сказано про расцвет серийных преступлений в Америке, пришедшийся на 70-е годы прошлого века. В публикации даже перечисляются имена нескольких серийных убийц, совершавших преступления в США в этот период времени.
Но как ни старались авторы и участники съемки объяснить идею рекламной фотосессии, не все покупатели ее оценили. Большая часть пользователей пришла в ужас от опубликованных фотографий.
«Бюро Казахстан зачастую нравится мне больше российской версии, но конкретно эта съемка очень покоробила. неужели в hm одобрили? качество съемки не дотягивает до фана», — написал комментатор под ником Enchanted.ss.
«Пропаганда насилия над женщинами в постах? Как „круто“!», — вторил Umitaithegreat.
Пользователи задавались вопросом, «как такое можно публиковать?», а также оставляли иные возмущенные комментарии.
Автором скандальной фотосъемки выступила арт-директор казахской версии портала Buro 24/7 и фотограф Марина Каприкова. Моделями в проекте стали Карина Семенченко и Назерке Жумагазиева. Коллекция поступила в продажу в четверг, 5 сентября.