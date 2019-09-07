Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Все из-за рекламы очередной коллекции. Казахские фотографы решили вспомнить в рекламной фотосессии Америку 70-х годов прошлого века и сделали моделей жертвами насилия. На итоговых кадрах, которые больше похожи на снимки из криминальной хроники, показаны новые туфли, брюки и юбки. Участникам съемки своя работа понравилась, а вот пользователи пришли в ужас. О том, что такое «Номер 401», и как произошедшее в нем шокировало Сеть — в материале «360».

«Номер 401»

В новой рекламной фотосессии «Buro 24/7 Казахстан» и бренда одежды H&M модели в одежде премиальной линейки H&M Studio изображают жертв насилия даже убийства. Одна из девушек изображена лежащей на полу со связанными руками, другая — прикована к батарее в ванной комнате, а рядом с ней лужа крови. Серия снимков получила название «Номер 401».

«Тренд на семидесятые прослеживается везде — в моде, кино, частично в музыке и остальных сферах поп-культуры. Новая коллекция H&M Studio также частично навеяна стилем этого временного отрезка — например, в нее вошли водолазки, брюки клеш, абстрактные психоделичные принты, плиссированные юбки, характерные рыжий и желтый цвета. Вдохновившись этими деталями, мы решили воссоздать темную сторону десятилетия хиппи», — говорится на сайте издания.

В Instagram-аккаунте Buro Kazakhstan также опубликованы несколько кадров со съемок новой коллекции одежды. В описании также сказано про расцвет серийных преступлений в Америке, пришедшийся на 70-е годы прошлого века. В публикации даже перечисляются имена нескольких серийных убийц, совершавших преступления в США в этот период времени.

Но как ни старались авторы и участники съемки объяснить идею рекламной фотосессии, не все покупатели ее оценили. Большая часть пользователей пришла в ужас от опубликованных фотографий.

«Бюро Казахстан зачастую нравится мне больше российской версии, но конкретно эта съемка очень покоробила. неужели в hm одобрили? качество съемки не дотягивает до фана», — написал комментатор под ником Enchanted.ss.

«Пропаганда насилия над женщинами в постах? Как „круто“!», — вторил Umitaithegreat.

Пользователи задавались вопросом, «как такое можно публиковать?», а также оставляли иные возмущенные комментарии.

Автором скандальной фотосъемки выступила арт-директор казахской версии портала Buro 24/7 и фотограф Марина Каприкова. Моделями в проекте стали Карина Семенченко и Назерке Жумагазиева. Коллекция поступила в продажу в четверг, 5 сентября.