Никто не хочет быть мэром Магадана. У города мало денег, зато много требований

В Магадане больше двух недель не могут определиться с мэром. Выбирать в буквальном смысле не из кого — кандидатов на пост не нашлось. Выборы снова признали несостоявшимися и перенесли сроки подачи заявок на участие, но пока никаких предпосылок для того, чтобы результаты изменились, нет.

Строгий отбор

О том, что в городе будут проводить выборы нового мэра, было известно давно. В октябре объявили конкурс, но желающих занять почетный пост не оказалось.

Требования к кандидатам достаточно жесткие: наличие высшего образования, отсутствие судимости и стаж работы в регионе не менее 15 лет. Председатель конкурсной комиссии виде-губернатор Магаданской области Андрей Колядин добавил, что будущему мэру также необходим опыт работы с бюджетом, хозяйством и программами по улучшению города.

«Нужен человек, который может менять город к лучшему. Тут даже не личные качества важны, а именно то, насколько он способен возложить на свои плечи очень тяжелые задачи, которые стоят в настоящий момент перед Магаданом», — заявил он.

При этом, по словам Колядина, желающие все же были — но только на словах.

«В СМИ и соцсетях есть сообщения от различных товарищей, которые выражали заинтересованность, но одно дело — заинтересованность, другое — сбор и подача документов. Исходя из того, что желающих не было, конкурс был признан недействительным», — рассказал он.

Новые сроки конкурса уже назначены. С 2 ноября по 11 декабря все желающие могут подать заявки на участие. Однако будут ли такие — вопрос открытый.

Проблема выборов и отношений

Конкурс в Магадане проводили уже дважды, но результат оставался прежним. Общественный деятель и социальный технолог Роман Алехин предположил, что причиной может быть то, что в городе проводятся не прямые выборы, а конкурсные.

Это значит, что мэра выбирает не народ на общем голосовании, а депутаты на заседании Магаданской городской думы. При таком раскладе, уверен Алехин, власть выбирается не народная, а губернаторская, так как «депутаты все равно будут работать под диктовку губернатора».

Управлять Магаданом не хочет даже действующий мэр Юрий Гришан, который пока вынужден продолжать исполнять обязанности главы города. По информации местных СМИ, Гришан отказался участвовать в конкурсе как раз из-за конфликта с вышестоящей властью — губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

После очередного заявления Гришана о том, что к концу года у города не хватит средств, чтобы выплачивать зарплаты учителям, глава региона на одном из собраний обвинил его в провокации. Носов сказал, что ни от одного другого города и муниципалитета в регионе таких заявлений не поступает, а потому возникают подозрения.

«Вы кого поджигаете и кого пытаетесь спровоцировать? Вы зачем людей дезинформируете? Вы зачем смуту вносите? Непонятно. Я считаю, что эти повторяющиеся из года в год вещи носят неслучайный характер», — заключил Носов.

Заявления о нехватке средств от главы Магадана действительно поступали часто. В апреле 2019 года произошел скандал с обещанными губернатором надбавками бюджетникам. Гришан не перечислял положенные средства в городские округа. Он объяснил это тем, что выплаты приведут к дефициту бюджета в 64 миллиона.

Тем не менее уже в июле 2019-го Гришан рассказал о нехватке 440 миллионов в бюджете — на зарплаты учителям и воспитателям. Местные СМИ пишут о том, что проблемы начались после введения системы «Криста», которая должна обеспечивать прозрачность транзита бюджетных денег. Журналисты утверждают, что средства, выделенные на сферу образования в муниципалитетах, расходовались на другие цели.