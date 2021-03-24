Меркель готовится на выход. Бесконечный локдаун взбесил немцев

У Меркель кризис из-за затянувшегося локдауна, которым возмущена большая часть немцев. В бундестаге призвали поднять вопрос о доверии к правительству, ходят слухи об отставке «тефлоновой леди». Пандемия может стать трагичным концом правления Меркель.

Поднять вопрос о доверии в бундестаге призвал канцлера лидер парламентской фракции «Левых» Дитмар Барч.

«У нас сейчас настоящий кризис доверия к политическому руководству страны. <...> Она должна поднять вопрос доверия в бундестаге ФРГ», — заявил он в интервью Funke.

Барч отметил «дилетантство» в ведомстве и подчеркнул, что последовательная борьба с коронавирусом возможна только при канцлере, который пользуется доверием большинства.

Последняя капля жесткого локдауна

По доверию к Меркель ударил жесткий локдаун, который ввели в Германии еще 16 декабря прошлого года. Ограничительными мерами немцы были недовольны давно. Однако, похоже, последней каплей стала новость о введении карантина на пасхальные праздники.

Канцлер сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. При этом режим изоляции планировали ужесточить с 1 по 5 апреля, на время Пасхи. Все, вплоть до продуктовых магазинов, должно было оставаться закрытым, а немцам запретили собираться компаниями больше пяти человек. Открытыми должны были остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

Однако идея вызвала резкую критику со стороны оппозиции. В итоге Меркель извинилась за введение карантина на пасхальные праздники. Она отменила его уже через сутки после введения.

«Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность», — процитировали главу Германии в Deutsche Welle.

Успех сменился разговорами об отставке

Еще в начале июня немецкие СМИ писали, что Меркель стала очень популярна на фоне успешной борьбы ФРГ с коронавирусом. Тогда исследования, проведенные Redfield and Wilton Strategies, показали, что реакция правительства на пандемию оправдала и даже превзошла высокие ожидания немецкой общественности.

Однако очень быстро восторг граждан Германии сменился гневом на собственное правительство. Об этом в разговоре с «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«СМИ все время представляли ее (Ангелу Меркель — прим.ред.) как спасительницу нации. <…> Но сейчас настал переломный момент. Когда начались первые реальные банкротства, потерянные рабочие места, деньги, потерянная свобода… Теперь люди начинают трезвее оценивать эту обстановку. Думаю, Меркель проиграла, особенно решением о последнем локдауне, которое ничем не было оправдано», — пояснил собеседник.

По его словам, этих ограничений многие предприниматели и рядовые сотрудники попросту не пережили бы. Тогда никакие дотации государства их не спасли. В данной ситуации не спасло даже немецкое терпение. Более 40% бизнеса на грани банкротства или уже обанкротилось, отметил Гердт. По его словам, социальная система Германии скоро недополучит миллиарды налогов. Медицину же содержать без этих финансов невозможно, а значит, «рухнет» и эта сфера.

«Люди теряют нажитое годами. <…> Недовольство накапливалось. Критическая масса уже накоплена. <…> Люди начинают просыпаться. Правильнее было бы сейчас уже Меркель подать в отставку», — заключил собеседник «360».