Прощальный визит Меркель, накал ситуации в Афганистане, крушение Ил-112В. Неделя в фотогалерее

Конфликт между бойцами афганского сопротивления и «Талибаном»* переходит в горячую стадию. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Конфликт Wildberries и Visa показал давнюю проблему. Тело восьмилетней девочки нашли в Тюмени спустя почти два месяца поисков. Испания не разрешила российским кораблям зайти в порт Сеуты. Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 16 по 22 августа, — в фотогалерее «360».

Прощальный визит Меркель

Ангела Меркель последний раз посетила Россию, в должности канцлера Германии. У нее состоялись переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце. Глава России отметил, что переговоры состоялись в конструктивной и деловой обстановке. Стороны обсудили перспективы развития отношений и ряд других вопросов.

Конфликт в Афганистане

Конфликт между бойцами афганского сопротивления и боевиками радикального движения «Талибан»* набирает обороты и переходит в горячую стадию. Террористическая организация заявила, что направила в провинцию Панджшер сотни боевиков для взятия территории под свой контроль.

В воскресенье, 22 августа, лидеры «Талибана»* выдвинули ультиматум главе боевых подразделений сопротивления Ахмаду Масуду. Ему предложили сдаться в течение четырех часов.

В ответ лидер сопротивления пригрозил талибам* жестким отпором. При этом Масуд отметил, что готов начать переговоры с боевиками о формировании общего правительства, а также требует от них гарантий мира и безопасности в Афганистане для всех.

Если на Панджшер нападут, то это станет началом новой войны, заявил лидер сопротивления.

Крушение Ил-112В

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье во вторник, 17 августа. Все произошло, когда самолет пошел на посадку после тренировочного полета.

На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Расследование причин крушения поручили специальной комиссии. В ходе поисковой операции на месте крушения военного транспортника нашли бортовой самописец. Он поможет в расследовании причин катастрофы.

Ил-112В прилетел в Подмосковье из Воронежа для участия в международном форуме «Армия-2021».

Происшествие с российскими кораблями в Испании

Испания не разрешила большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» зайти в порт Сеуты.

Позже в испанском МИД заявили, что у российских моряков не было нужных документов, а в заходе в порт им никто не отказывал.

Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Решение испанских властей, по ее словам, противоречит духу Декларации о стратегическом партнерстве, которую страны подписали 12 лет назад.

Конфликт Wildberries и Visa

Wildberries заявил, что платежные системы Visa и Mastercard незаконно грозят российским банкам-эквайерам штрафами из-за решения о комиссиях и проявляют недобросовестную конкуренцию. А Visa инициировала расследование поведения онлайн-ретейлера.

Конфликт между онлайн-ретейлером подсветил проблему, которая оставалась долгое время незамеченной. Такая серая сфера, как банковский эквайринг, за который в конечном счете платил потребитель, теперь стала явной.

Убийство ребенка в Тюмени

В четверг, 19 августа, в районе Лесобазы в Тюмени нашли тело убитой девятилетней школьницы. Она пропала в конце июня. Останки обнаружили рядом с заправкой на улице Домостроителей.

Правоохранители задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели ребенка.

Тюменцы устроили стихийный мемориал у подъезда, в котором жила девочка. Рано утром 22 августа дядя убитой школьницы упал замертво около него. Следственный комитет организовал проверку обстоятельств смерти мужчины.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.