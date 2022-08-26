Mercedes продаст завод в Подмосковье. Покупатель найдется быстро

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz собирается продать завод в Подмосковье. Производство в Есипове открылось в 2019 году и использует самые передовые технологии. Покупатель может получить колоссальную прибыль, если настроит линии под собственные модели. По мнению экспертов, главные претенденты на покупку предприятия — китайские компании.

Компания Mercedes-Benz продает подмосковный завод по сборке автомобилей в Есипове, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, главный претендент на покупку — дилер «Автодом», который специализируется на продаже автомобилей сегментов люкс и премиум. Также СМИ заявило об участии в сделке Корпорации развития Московской области. В самом Mercedes информацию пока не комментируют.

Что будет на месте Mercedes

Помимо самого завода, покупатель получит права дистрибьютора марки в России, сообщил «Ъ». Однако, как объяснил «360» кандидат экономических наук и маркетолог Игорь Качалов, если у компании нет лицензии на производство автомобилей Mercedes и их комплектующих, покупка не будет иметь смысла.

«Конвейер завода настроен на модели и комплектующие самого Mercedes, а он эти комплектующие продавать не будет. Грубо говоря, этот завод — „чемодан без ручки“. Покупателю надо вложиться в перенастройку оборудования, конвейерных линий и поиск самих моделей, которые можно собирать», — рассказал Качалов.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Куденко

По его словам, подмосковным производством Mercedes, скорее всего, заинтересуются корейские или китайские марки автомобилей, поскольку у них есть возможности переформатировать конвейерные линии под свои машины с минимальными затратами.

Наиболее вероятным сценарием Качалов назвал заход на российский рынок китайских брендов. Однако сейчас, подчеркнул эксперт, сделка может стопориться, так как значительная доля импорта китайских машин приходится на Евросоюз и США. Пекин вынужден негласно поддерживать антироссийские санкции, чтобы не лишиться западных рынков сбыта. Тем не менее отказываться от России, по мнению Качалова, Китай тоже не захочет.

Это будет длительный переход: они формально начинают проставлять нам меньше, но сотрудничество через сборочные цеха на территории России может оказаться перспективным Игорь Качалов маркетолог.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев добавил, что даже если не удастся выпускать автомобили марки Mercedes, за любыми машинами, вышедшими с завода в Есипове, останется репутация немецкого качества и бренда.

«Название может поменяться, но люди все равно будут знать, что это производится на базе Mercedes со всеми вытекающими отсюда репутациями. Это похоже на историю, когда Fiat строил завод в Тольятти: он выпускал „Жигули“, но все знали, что фактически — Fiat, и никто не хотел это скрывать», — заметил собеседник «360».

Подмосковный завод в цене

Покупка подмосковного завода Mercedes сейчас будет выгодной сделкой, уверен Качалов. Помимо того, что продавать производство, по данным «Коммерсанта», собираются с существенным дисконтом, важную роль играет и расположение предприятия.

На индустриальный парк „Есипово“ распространяется особая экономическая зона, то есть льготный режим налогообложения Игорь Качалов маркетолог.

Московская область создает и другие условия, привлекающие инвесторов и производителей — недаром Mercedes выбрал именно Есипово для строительства завода, который открылся в 2019 году.

«Для бизнеса самое главное — благоприятные условия, а губернатор Московской области об этом очень заботится, так что Подмосковье — удобный для любых предприятий регион. В том числе за счет того, что есть рынок квалифицированной рабочей силы», — отметил Беляев.

К тому же рядом находится крупнейший рынок сбыта — Москва. По словам Качалова, сейчас в столице дефицит автомобилей класса люкс и премиум может достигать 100%, а это сотни тысяч машин. Если покупатель имеет свои модели или может взять лицензию на их сборку, включая комплектующие, он моментально разгонит продажи до ста тысяч в дорогом сегменте, подытожил эксперт.