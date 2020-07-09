Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым. Ему прочили президентство, но накануне обвинили в домогательствах

Мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым в северной части города. Ранее о его пропаже сообщила дочь, после чего на поиски мэра направили 580 полицейских и сотрудников скорой медицинской помощи. Рассказываем все, что известно об этом деле.

По сообщениям полиции, мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым. Его тело обнаружили на горе Букак через несколько часов после объявления о пропаже. В Корее есть предположения, что это могло быть самоубийство. Если это так, то этот будет один из самых громких случаев самоубийства в стране за последние годы. Следствие пока не определило точную причину смерти. Об этом пишет The Korea Herald.

О пропаже 64-летнего Пак Вон Суна сообщила его дочь. В четверг он позвонил на работу, отменил свои дела и сообщил, что приболел. Как передает The New York Times, после этого он покинул свой дом, оставив загадочное сообщение, похожее на завещание. Когда Пак не вернулся домой спустя пять часов, его дочь позвонила в полицию.

После этого к поискам мэра подключили 580 полицейских и сотрудников скорой медицинской помощи, а также полицейских собак и беспилотники. Они обыскивали холмы в северной части Сеула, где последний раз был обнаружен сигнал мобильного телефона мэра.

Исчезновение Пак Вон Суна произошло через день после того, как якобы секретарь мэра подала на него иск с обвинениями в домогательствах, длящимися с 2017 года. Предполагается, что она давала показания 8 июля в присутствии адвоката. Однако полиция не комментирует эти сообщения, передает The New York Times.

Активист и потенциальный президент

Мэр Сеула Пак Вон Сун считался вторым самым влиятельным должностным лицом в Южной Корее после президента. Пак работал свой третий срок на посту мэра, и многие полагали, что после этого он будет возможным кандидатом на должность президента. Срок полномочий действующего президента Мун Чжэ Ина подходит к концу в 2022 году, тогда же и Пак Вон Сун должен был уйти с должности мэра.

«Мне все еще сложно это осознать. Пак Вон Сун был первым адвокатом в ЮК, который успешно выиграл дело с обвинением в сексуальном домогательстве. Пак был либеральным приверженцем, и его считали вероятным преемником президента Мун Чжэ Ина в 2022 году. Фотография его на Дне Труда в 2018 году».

До того как стать мэром, Пак Вон Сун был выдающимся адвокатом по правам человека. Он основал самую влиятельную группу по этому вопросу в стране. Как юрист он выиграл несколько крупных дел, в том числе первое в Южной Корее обвинение в сексуальных домогательствах. Он также проводил кампанию за права так называемых женщин для утех. А точнее, для корейских секс-рабынь, которых заманивали или заставляли работать в борделях для японской армии во время Второй мировой войны.

Пак Вон Сун постоянно критиковал неравенство, был противником бывшего президента Пак Кын Хе и активно поддерживал митинги против нее в центральной части Сеула. Это привело к ее импичменту в 2017 году, сообщает The New York Times.

Во время пандемии коронавируса он также проявил себя одним из самых агрессивных лидеров в стране по борьбе с болезнью. Он выпустил ряд муниципальных мер, направленных на сдерживание распространения болезни. Он закрыл все ночные клубы и многие другие места, что привело к тому, что на 10 миллионов человек было зафиксировано только 1390 случаев заражения.