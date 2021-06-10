Француз оставался мэром даже в тюрьме. Он смог затянуть процесс и блокировал любую критику

В городе Дравей после нескольких месяцев давления со стороны общественности отправили в отставку мэра Жоржа Трона. Он руководил городом, находясь в тюрьме за изнасилование своей сотрудницы. Французский политик продолжает отрицать свою вину.

Жорж Трон был мэром Дравея более 25 лет, включая четыре месяца руководства из тюремной камеры. В конце мая правозащитные организации и оппозиция смогли добиться его ухода в отставку. На его место поставили Ричарда Привата, ранее занимавшего должность заместителя мэра. Об этом сообщил The Local.

В заявлении Трон написал об «очень болезненном решении» отказаться от обязанностей мэра. Он также заявил, что его следует считать невиновным, поскольку он еще будет подавать на апелляцию.

Дело об изнасиловании

Жорж Трон занимал должность младшего министра при президенте Николя Саркози, а также был мэром города более 25 лет. Дело против него началось более десяти лет назад. Его обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах две бывшие сотрудницы. Речь идет о событиях 2007 и 2010 годов.

Из-за обвинений Трону пришлось уйти в отставку с поста младшего государственного министра, но мэром быть он не перестал. На первом судебном процессе в 2018 году он был оправдан, в феврале 2021 года прошла апелляция по делу, в ходе которой его признали виновным в одном изнасиловании. Трона приговорили к пяти годам лишения свободы, два из которых были условными. Ему также запретили занимать государственные должности в течение шести лет.

Несколько женщин сказали, что Трон принуждал их к сеансам массажа ног, которые предполагали домогательства и проникновение пальцами в интимные части тела. Временами все якобы переходило в секс втроем с его заместительницей Бриджит Груэль.

Трон отверг все обвинения и заявил, что массаж ног не имел сексуального подтекста, а он стал жертвой политического заговора.

После вынесения приговора в феврале мэрия выпустила пресс-релиз от имени Трона, который сказал, что отказывается уходить в отставку и из своей камеры будет бороться за то, чтобы доказать невиновность. Лишь в мае он наконец ушел.

Бесконечные апелляции

Как объяснил Би-би-си местный оппозиционный политик Франсуа Дамерваль, проблема заключалась в бесконечных апелляциях, которые подавал Трон. Из-за этого срабатывало правило о презумпции невиновности: пока нет окончательного приговора, он считался невиновным и мог продолжать работу.

Министр юстиции Франции, который выступал в качестве адвоката мэра на первоначальном суде, ранее заявлял, что правительство не сможет отстранить его от должности из-за продолжающейся апелляции.

Оппозиция апеллировала к тому, что даже если есть презумпция невиновности, Трон уже потерял любой моральный авторитет и на одном этом основании французский кабинет мог бы отозвать у него пост мэра.

Но сделать это было сложнее, чем кажется, поскольку за 25 лет у власти в маленьком городе с населением 30 тысяч человек ему удалось создать систему, работающую на него. Например, когда поднималась речь о голосовании за его отставку, сторонники Трона просто покидали совет. На официальной странице в Facebook любые комментарии с критикой происходящего моментально удалялись.

И все же общественное давление оказалось сильнее, что вынудило Трона подать в отставку. А еще в апреле онлайн-петиция с прошением снять его с должности набрала 35 тысяч подписей. Интересно, что Трон по-прежнему остается членом городского совета и членом регионального собрания, но последний мандат истекает в конце июня.

Во Франции все чаще стали вскрываться проблемы в законодательстве. Например, до последнего времени в стране не было закона о сексуальном согласии. А в феврале суд отказался признавать пострадавшей девушку, которая подвергалась изнасилованиям от группы пожарных в период с 13 до 15 лет.