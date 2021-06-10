Мэр украинского Ровно пригрозил «упаковать цыган в автобус» и вывезти. Пришлось извиняться

В украинском городе Ровно неспокойно из-за разбушевавшихся цыган. Они, по словам местных жителей, мешают работе заведений и отдыху туристов и горожан и даже бьют окна у стоящих в пробках машин, чтобы своровать вещи. Мэр пообещал «упаковать» нарушителей в автобус и увести «в родное Закарпатье». Пришлось извиняться.

«В родное Закарпатье»

Накануне мэр Ровно Александр Третяк жестко высказался о цыганском населении города. Он обратил внимание на то, что местные жители написали петицию с просьбой урезонить разбушевавшееся национальное меньшинство. В своем обращении к властям авторы заявили, что цыгане терроризируют горожан, туристов и бизнес, а также назвали их потенциальными преступниками. Люди отмечали, что цыганские дети оплевывали их или же просто обливали собственными напитками.

«Кражи, несоблюдение карантинных норм, препятствование работе заведений общественного питания и страх за свою безопасность стали обыденностью для ровенчан», — говорится в петиции, которую уже подписал 241 человек.

Помимо прочего, по данным местных жителей, цыгане не только нагло попрошайничают и хулиганят, но и бьют окна в стоящих в пробках машинах, чтобы утащить что-то из вещей пассажиров. Такое поведение некоторые связывают с тем, что у цыган нет возможности социализироваться наравне с другими — из-за отсутствия документов они не могут получать образование и пользоваться другими общественными благами.

В ответ на петицию Третяк заявил, что «очень сдерживается в эмоциях», но у него «не хватает слов и толерантности», чтобы говорить о сложившейся с цыганами ситуации, передает «Украина.ру».

Более того, мэр Ровно якобы сам встретился с группой цыган и велел им убираться из города в ближайшее время. Но те пожаловались на парализованный общественный транспорт.

«Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — заявил Третяк.

Слово не воробей

Решить конфликт местных жителей с цыганами резким высказыванием не удалось. Зато Александру Третяку пришлось извиниться на своей странице в Facebook за вспыльчивость. Он отметил, что сейчас в городе действительно сложилась трудная ситуация с людьми, занимающимися попрошайничеством или другими «незаконными действиями, нарушающими общественные правила». Но борьба с этими явлениями со стороны полиции безрезультатна, потому что «просить официально не запрещено».

«Дело не в том, что мы имеем предубеждения против определенных национальностей, а в нарушениях УК конкретными гражданами — независимо от их этнического происхождения. Поэтому все, кто нарушает закон, будут наказаны», — сказал он, добавив, что у жителей города должны быть не только равные права, но и «одинаковые обязанности вести себя по-человечески».

Следить за тем, чтобы люди, в том числе и цыгане, вели себя должным образом, по словам Третяка, должны правоохранители, а вскоре на помощь им обещали запустить муниципальную стражу. Однако это может не помочь. По данным украинского «Радио Трек», у большинства цыган нет ни гражданства, ни регистрации, ни постоянного места жительства, ни просто документов, а потому привлечь их к ответственности будет непросто.

Извинения мэра Ровно оказались не случайными. Не так давно на Украине уже был аналогичный скандал: весной 2020 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив хотел избавить свой город от цыган. Он тоже велел вывезти их в Закарпатье — около десяти человек и правда перевезли через границу, столько же никуда ехать не пожелали.

«Цыгане, нет, вернее, лица цыганского пола, <…> чего они еще здесь? Что значит отказались? А чего не упаковали? Есть полиция. К следующему вторнику должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не увезли?» — так он выражался на заседании, видео которого попало в Сеть, передает газета «Аргументы и факты».

В результате оставшиеся в стране цыгане подали на Руслана Марцинкива в суд. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на чиновника завели уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности. Однако до сих пор Марцинкив остается главой Ивано-Франковска.