Мэр попытался скрыть ЧП на угольном разрезе Сахалина методами 90-х. Ему придется искать другую работу

Мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук ушел в отставку после конфликта с журналистами. Теперь диалог с местными жителями ведет губернатор Сахалина. Тем временем скандалом мэра с представителями СМИ уже занялись правоохранители.

Об уходе с поста Дорощука сообщила пресс-служба губернатора. Там же отметили, что глава региона Валерий Лимаренко предложил мэру покинуть должность на встрече с жителями.

«Во время рабочей поездки в муниципалитет, по итогам встречи с углегорскими общественниками губернатор предложил Сергею Дорощуку уйти в отставку. Глава района оставит свой пост с 23 июля. Причина — мэр не смог наладить эффективную обратную связь с жителями своего района в течение длительного времени», — подчеркнули на сайте правительства Сахалинской области.

Сам губернатор уже проверяет восстановительные работы, которые начались после схода породы с угольного разреза. Лимаренко считает, что они проходят быстро. Правда, освещение этого процесса в прессе, а также диалог с жителями губернатор счел довольно слабыми. В этом Лимаренко и укорил Дорощука.

«Поэтому мы сегодня собрали пул журналистов, чтобы довести до всех сахалинцев и курильчан, что произошло, как контролируется, есть ли угроза. Эти критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу», — заявил глава региона.

Сход породы с Солнцевского угольного разреза

Порода сошла с Солнцевского угольного разреза 10 июля. Она перекрыла русло реки Желтой. После этого там начали возводить водоотводной канал. Местные СМИ хотели осветить проблему. Однако, по словам журналистов, глава Углегорского городского округа пытался ограничить распространение материалов об экологической катастрофе.

Так, директор «Издательского дома» и главный редактор «Углегорских новостей» Зинаида Макарова сообщила в Telegram-канале издания, что перед выходом материалов был уволен главный редактор. Также в редакции отключили электричество.

«Меня вызвал в администрацию мэр Сергей Дорощук и вручил распоряжение об увольнении. В это время в „Углегорские новости“ вломились около 10 человек. Наш коллектив продолжал выпускать газету. В редакции выключили свет (по словам электриков, были перерезаны провода), типографию тоже обесточили. Затем в редакцию приехал мэр Дорощук, который приказал не выпускать газету и покинуть коллективу помещение», — пояснила Макарова.

За коллег вступился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он обратился в СК и Генпрокуратуру. Не остался в стороне и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Местное СУ СК РФ организовало проверку сведений о препятствовании профессиональной деятельности журналистов из издания «Углегорские новости».

ЧП на крупнейшем угольном разрезе Сахалина

Порода сошла в долину недалеко от склада временного хранения Солнцевского угольного разреза в ночь с 9 на 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Восточной горнорудной компании».

Пострадавших в результате схода породы не было, как и угрозы населению. Участок, где произошел сход породы, начали восстанавливать. Однако местные жители переживают за реку, русло которой перекрыла порода. Из-за этого образовалась запруда. Как результат — угроза водоснабжению района, ведь Желтая впадает в Углегорку, откуда жители берут питьевую воду.

Руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын считает, что власти пытаются успокоить людей, говоря о том, что последствия ЧП быстро устраняют.

«Такая риторика настораживает. <…> Необходимо провести самое тщательное — в том числе с технической стороны — расследование, почему это произошло. Те, кто виновен в этом, должны понести наказание. И наказание должно быть серьезным. Это должна быть персональная ответственность и ответственность компании. Потому что „ой, мы накосячили, но исправили“ — такого вообще не должно быть», — процитировало эколога издание SAKHALIN.INFO.

По его словам, сход породы не мог произойти без причины. Он уверен, что речь идет о серьезных технических нарушениях.

ООО «Восточная горнорудная компания» — это крупнейшее угледобывающее предприятие области с полным циклом по добыче и отгрузке топлива. На его долю приходится порядка 80% общей добычи бурого угля Сахалина. Только за прошлый год на разрезе добыли рекордные 11 миллионов тонн угля. Местный энергетический уголь сохраняет высококонкурентные позиции на рынках стран Юго-Восточной Азии.