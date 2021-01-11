Скромный мэр Якутска уходит, чтобы лечиться. Достижения и промахи Сарданы Авксентьевой

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий. Из-за проблем со здоровьем она решила отказаться от поста, а на свое место выдвинула заместителя. Авксентьева возглавляла город с 2018 года и успела стать любимицей местных жителей — благодаря своим решениям. Однако были у нее и промахи.

Первая в истории Якутска женщина-мэр Сардана Авксентьева заявила, что досрочно складывает полномочия в связи с состоянием здоровья. В администрации города объяснили: еще осенью 2020 года врачи сообщили чиновнице, что ей нужно несколько операций из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Угрозы жизни Авксентьевой нет, но лечение и реабилитация займут много времени.

Сама мэр объяснила в Instagram, что причиной проблем со здоровьем стал стресс и постоянная тревога за город. Работа главы Якутска требует постоянного внимания, вовлеченности и отдачи, поэтому совместить ее с поправкой состояния здоровья Сардана Авксентьева сочла невозможным. При этом никакого давления на нее не оказывали, отметил пресс-секретарь чиновницы.

«Мэр здорового человека»

Сардана Авксентьева выиграла на выборах в мэры Якутска в 2018 году. Она обошла Александра Саввинова, кандидата от партии «Единая Россия», и стала первой женщиной — мэром столицы региона. Тогда глава ЦИК Элла Памфилова назвала «сюрпризом» победу депутата от Партии возрождения России.

Сразу после победы Авксентьева доказала, что планирует реформировать администрацию. Она провела скромную инаугурацию, а затем выставила на продажу несколько принадлежащих городу автомобилей. Вырученные средства пошли на организацию социального такси в Якутске.

Авксентьева и дальше продолжила линию оптимизации расходов администрации города, которые казались ей далекими от необходимых. Например, она отменила миллионную закупку на проведение банкета в мэрии, которую пытался провести один из чиновников. Организатор был уволен. Благодаря такой деятельности Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека».

В 2020 году Сардана Авксентьева заявила, что якутские чиновники пересядут из служебных автомобилей, содержавшихся за счет администрации, в такси. Подобную инициативу в России обсуждали еще в конце 2019 года, ее предлагало Министерство финансов. Однако на федеральном уровне продвинуть идею не удалось, хотя и специалисты, и сами чиновники были уверены, что это пошло бы на пользу бюджету и сфере перевозки пассажиров.

Авксентьева разорвала контракт с недобросовестным подрядчиком, который укладывал асфальт в городе прямо поверх снега. Она также отказалась от оплаты визита московского дизайнера на фестиваль шуб за счет бюджета, который планировался предыдущим правительством, а средства направила на обеспечение школ воздухоочистительной аппаратурой.

В своей деятельности по перераспределению средств бюджета на более актуальные для города задачи Авксентьева урезала расходы на различную информационную деятельность, командировки и прием делегаций. Затем мэр планировала продать здание мэрии, чтобы перевести чиновников в открытый офис «без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».

Скандалы и конфликты вокруг Авксентьевой

При этом работа Авксентьевой не всегда оказывалась популярной — это признавала и сама чиновница. Громкий скандал произошел в Якутии весной 2019-го, когда в регионе запретили принимать на работу мигрантов. Такое решение было продиктовано общественными волнениями после того, как стало известно о групповом изнасиловании местной жительницы приезжими.

Причем глава Якутска Сардана Авксентьева не стала призывать местных жителей прекратить протесты и насилие в отношении мигрантов. Она заявила, что «терпение общества лопнуло» и «настало время навести порядок» на своей родине. Такие слова не помогли снизить резкий рост ксенофобских настроений в регионе.

Позднее чиновница рассказала, что легальные мигранты продолжают беспрепятственно приезжать в регион, а полиция усиленно контролирует этот вопрос. Она также уточнила, что призывала соотечественников решать вопросы и высказывать недовольство в рамках действующего законодательства.

В том же году Авксентьева заявила, что местная журналистка шантажировала ее. По ее словам, женщина требовала забрать из суда иск в отношении местного застройщика и выдать очередное разрешение, в противном случае она якобы угрожала публикацией неких порочащих сведений о предыдущей работе мэра. В СК даже завели уголовное дело, однако позже закрыли, не найдя в действиях журналистки состава преступления.

Был в окружении Авксентьевой и коррупционный скандал: ее заместитель получил четыре года колонии за злоупотребление полномочиями, хотя изначально его обвиняли по значительно более суровой статье о получении взятки — в 114 миллионов рублей.

А осенью 2020 года бывшая сотрудница мэрии Светлана Алтабасова обвинила действующую главу города в участии в афере с квартирами муниципального жилого фонда. Сардана Авксентьева все обвинения отрицала.

При этом Алтабасова сама была обвинена в участии в этой схеме. Тем не менее она рассказывала журналистам, что Авксентьева, еще будучи заместителем мэра города, вместе с мужем, тоже работавшим в администрации Якутска, организовала «семейный подряд» по передаче муниципального жилья чиновникам администрации.

Кто следующий?

Якутская Госдума рассмотрит добровольную отставку действующего мэра 14 января, тогда же должны назначить дату новых выборов. Авксентьева уже предложила своего ставленника — первого заместителя мэра Евгения Григорьева — и попросила своих сторонников поддержать его кандидатуру.

«Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. <…> Когда я выбирала Евгения своим первым заместителем, то определяющими факторами для меня стали его интеллект и хорошее образование, честность, смелость, уважение к людям», — написала она в Instagram.

Авксентьева добавила, что ей не безразлично, кто возглавит Якутск и какие решения будет принимать новое руководство. Именно поэтому Авксентьева согласилась стать советником своего ставленника «на общественных началах». Кандидатуру Евгения Григорьева поддержал и губернатор Якутии Айсен Николаев.