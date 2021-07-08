На церемонию прощания с Владимиром Меньшовым пришли многочисленные ученики режиссера. В разговоре с «360» они назвали его добрым человеком и требовательным педагогом, а также рассказали о роли, которую он сыграл в их жизни.

«Я него учился, закончил. Для всех Владимир Валентинович разный. Для нас… Мы поступили молодыми, он был для нас добрым дедушкой. Он все время помогал деньгами, кормил нас», — рассказал «360» актер Иван Щеглов.

Щеглов вспомнил, как однажды после занятий Меньшов отправил учеников к его машине. Оттуда они принесли в мастерскую восемь пакетов с едой, которую потом съели.

«Он был не жесткий, но требовательный. Он несильно ругался. Но ощущение его взгляда, его властности — уж лучше я вообще не буду больше ничего делать, потому что там уже взорвется все. Вот это ощущение было всегда. Мастер замечательный. Нам давал роли, помогал до последнего момента и всегда отвечал [на сообщения]», — добавил актер.

Еще одна ученица мастера, которая не представилась, была максимально сдержанна, ей не хотелось в этот печальный день много говорить.

«Я его ученица. Для меня он, прежде всего, любимый мастер. Он был прекрасный режиссером, потрясающим добрым человеком. Мне будет его очень не хватать», — сказала девушка.

Проститься с режиссером пришла и группа студентов курса Владимира Меньшова и Веры Алентовой.

Владимир Валентинович был нашим мастером, учителем, отцом, очень много нам дал. Поэтому мы здесь студент Владимира Меньшова.

Он вспомнил о наставлении, которое дал ему Меньшов.

«Вся его жизнь — это одно сплошное яркое событие, которое отразилось на нас, на нашей стране, на нашем кинематографе. Для нас это был великий человек. Его утрата — огромное горе для нас. Сложно поверить, что его больше нет с нами, потому что все равно всю жизнь он будет с нами. Я запомнил одну его фразу. Он сказал, что в этой жизни судьба несколько раз протянет вам руку, и вы должны взять ее за руку. И тогда она поведет вас», — добавил ученик режиссера.

«Он был очень хороший человек. Там везде была любовь, везде была вложена его душа. Он снимал очень честное, трогательное, настоящее кино», — сказала ученица Меньшова Мария.

Она вспомнила один эпизод в общении с мастером, который оказал на нее большое влияние.

«Один раз перед показом у меня куда-то делся весь реквизит, были поломаны декорации, я стояла и плакала. Он пришел, спросил: „Машуль, что ты плачешь?“ Я говорю: „Я не могу показываться, у меня все поломали, я не могу“. Он мне сказал тогда одну важную вещь: „Значит кто-то очень не хочет, чтобы ты показалась. У тебя есть 20 минут — делай, что хочешь, и покажись“. <…> Запомнила на всю жизнь, что никогда нельзя сдаваться, даже если весь мир против тебя. Надо идти, если ты веришь в свою победу», — рассказала Мария.

Она также отметила, что сама судьба Меньшова — прямое доказательство того, что сдаваться нельзя.

«Он рассказывал, что, когда собирался снимать „Москву слезам не верит“, ему все сказали, что этот сценарий не то, не нужно это снимать. Но он пошел и сделал это, и этот фильм получил „Оскар“», — заключила девушка.

Владимир Меньшов скончался 5 июля. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного COVID-19. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.