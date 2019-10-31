Квартира меньше парковки. Москвичей устроит жизнь на 11 «квадратах»

В Москве начали продавать микроквартиры. О жилье площадью всего 11 квадратных метров рассказали в риелторской компании «Метриум». Такое «маленькое, но свое» жилье обойдется москвичам в три с лишним миллиона рублей. Раньше самая маленькая квартира в столице была ровно в три раза больше, а стоила — в полтора раза дороже. Квартиры хоть и маленькие, но своего клиента они найдут.

Самые маленькие квартиры уже появились в продаже на севере и юго-востоке Москвы — в Западном Дегунино и в Нижегородском районе. Такие крошечные жилплощади даже не называют полноценными квартирами, а «жилыми помещениями», «пространствами для жизни», «новым форматом жилых помещений для жизни и сдачи в аренду».

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Площади самых маленьких студий столицы составляют чуть больше 11 квадратных метров — это меньше парковочного места, для которого установлен допустимый минимум — 13,25 квадрата. Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин связывает появление таких микроквартир с ростом разнообразия форматов жилья на рынке новостроек. «Дело в том, что меняется сознание покупателя, его образ жизни, а вместе с ним — и потребность в жилье», — передают его слова в «Метриуме».

Кто согласен жить на 11 квадратах?

Эксперт по недвижимости и генеральный директор ООО «Планета Недвижимость» Александр Саяпин считает, что появление и распространение таких маленьких квартир связано с тем, что у людей нет денег, а микроквартиры стоят дешевле небольшой однушки. «Это лучше, чем покупать долю в квартире или комнату, потому что есть своя кухня, свой санузел, свой пятачок», — сказал он «360».

И действительно, по мнению риелторов подобное жилье наибольшим спросом будет пользоваться у студентов, молодых специалистов и приежих, которым не нужна квартира в ее традиционном представлении, а только для того, чтобы принять душ и переночевать.

Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков отметил, что на самом деле малогабаритное жилье в продаже уже достаточно давно. По его словам, это наиболее выгодный вариант собственности в сравнении с апартаментами, для которых налог значительно выше, так как они считаются «помещениями свободного назначения». «Также давным-давно в продаже есть мини-студии, которые продают в старом жилом фонде в Москве — трехкомнатная, например, квартира бьется на три студии и их продают по долям. Людям их продают как отдельную студию, но по документам это доля», — добавил он в разговоре с «360».

Александр Саяпин добавил, что многие жилые площади, которые позиционируют как микроквартиры или мини-студии, но которые были созданы путем «дробления» не только перегружают инфраструктуру — от канализации до школ и детских садов, но и могут создать проблемы самим жильцам. «Туда (в мини-студии — прим. ред.) перенесены мокрые точки (места, где есть сантехника — кухни и санузлы), чего в принципе нельзя делать по закону. И сейчас, насколько я знаю, Госдума даже рассматривает законопроект, запрещающий продажу таких переделанных квартир», — сказал он.

Однако управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая утверждает, что подобных проблем в случае с микроквартирами на Фрезерной и Дегунинской улицах возникнуть не должно. Микроквартиры там действительно созданы не в новостройках, а в бывших общежитиях, но, по словам Литинецкой, речь идет именно о реконструкции зданий. То есть компания-застройщик меняет как коммуникации в здании, так и планировки, внутреннюю конфигурацию помещений и так далее.

«Объект впоследствии вводится в эксплуатацию, и девелопер оформляет право собственности на него и непроданные по договорам долевого участия квартиры. Именно по этим причинам дом относится к первичному рынку жилья, то есть считается новостройкой и с технической, и юридической точки зрения», — добавила она в разговоре с «360».

Появление таких самостоятельных микроквартир, уже прописанных в изначальной планировке здания, существенно снижает риски, с этим согласен и Олег Бендриков. «Если это по документам будет именно квартира — не апартаменты и не долевая собственность, то они будут популярны», — подытожил Саяпин.

Место для одного

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Дизайнер-архитектор Александр Дмитрук рассказал «360» о возможных лайфхаках жилья на 10 квадратных метрах. «Самые большие проблемы на такой маленькой площади — это размещение каких-то габаритных вещей, таких как кровать, стандартные ванна с раковиной и со стиральной машиной, холодильник — то, что в любом случае занимает место, что нельзя уменьшить, скажем так, искусственно», — сказал он.

Тем не менее, эти неудобства не являются критичными — Дмитрук отмечает, что вместо ванны можно поставить душевую кабину, вместо привычной кровати — раскладной диван, а стиральную машину, например, разместить под раковиной. А ограниченность пространства по горизонтали дизайнер предлагает компенсировать за счет размещения предметов по вертикали. «Мы знаем, например, такие интересные решения японских дизайнеров, скандинавских, где на минимальных площадях встроены модульные системы, которые раздвигаются — все очень интересно сделано», — заключил дизайнер.