США смогут финансово «задушить» Сноудена с помощью нового иска. Власти Штатов подали на экс-сотрудника АНБ в суд из-за выхода его новой книги. По их мнению, тот нарушил соглашение о неразглашении секретных данных, написав в мемуарах о работе. Сноуден рассказал, как США следили за гражданами, как он выкрадывал информацию и бежал из страны. Шанс победить в суде у Сноудена почти нет.

Минюст США направил иск к Сноудену сразу после выхода его книги 17 сентября. В документе на сайте ведомства говорится, что все средства от продаж его мемуаров должны быть направлены властям США. Это компенсация за урон, нанесенный Штатам разоблачениями Сноудена.

Реакция от бывшего сотрудника американских спецслужб не заставила себя ждать.

«Спустя несколько часов после того, как правительство Соединенных Штатов подало судебный иск о наказании за публикацию моих мемуаров #PermanentRecord, та самая книга, которую правительство не хочет, чтобы вы читали, стала самой продаваемой книгой в мире. Она доступна везде, где продаются хорошие книги», — отреагировал в своем Twitter Сноуден.

Не запретить — так разорить!

Требования властей США и правда можно назвать странными, полагает австралийский политолог Джамал Дауд. Они направлены на дискредитацию экс-разведчика, но пока получилось не очень.

«Почему они не запрещают продажи, а требуют денег? Если они запретят какому-то конкретному издательству выпускать книгу, то Сноуден найдет другое. Мы живем в digital-эре. Вариантов масса», — рассказал эксперт «360».

По мнению Дауда, когда большие государства-империи пытаются атаковать кого-то, они в итоге превращают этого человека в героя и только поднимают его рейтинг. США не могут запретить публикацию книги во всем мире. Вместо этого они прибегают к попытке лишить Сноудена финансовой выгоды и лишний раз запятнать его репутацию.

Они попытаются слепить из него образ предателя, который делает все ради денег. Человека, раскрывшего государственные тайны ради финансовой выгоды. Они уводят фокус с содержания мемуаров на неправильность поступков Сноудена Джамал Дауд политолог.

То, что против Сноудена подали иск, эксперт не считает странным. Как и то, что власти хотят приостановить распространение слитых им данных. Оправдано ли это? По мнению Дауда — нет, но закон пока на стороне США. У них высоки шансы на победу в суде.

«Контракт Сноудена с ЦРУ и АНБ о неразглашении данных дает им огромное преимущество. Есть определенные законы, которые сыграют им на руку. Суд скорее всего встанет на сторону истцов», — полагает Джамал.

Другой момент — это передача денег. Многое зависит от контракта Сноудена с издательством. Как он был составлен? Будет ли суд запрашивать деньги с самого издательства или со Сноудена? Бывший агент уже не находится в подчинении американского правительства, а значит, сможет найти лазейки для сохранения полученных от продажи средств.

О чем пишет Сноуден

Книга Сноудена получилась обширной. В большом интервью для The Guardian он рассказал, что там есть главы, в которых используются страницы из личного дневника его жены. Сноуден уехал из США, не предупредив ее. Боялся, что ту обвинят в сотрудничестве. Женщина узнавала о муже через выпуски новостей, пока однажды не оказалась на пороге его московской квартиры. Он ждал пощечины, но все прошло мирно. В 2017 году они поженились.

Сноуден рассказал, что в 2013 году встречался с российскими спецслужбами. Это было в аэропорту Шереметьево. Ему предлагали сотрудничать, но американец сразу отказался.

«Если ты сразу не встрянешь в речь сотрудника иностранной спецслужбы, потом не играет роли, отклонил ли ты его предложение, потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности», — передают отрывок из книги Сноудена РИА Новости.

Еще один интересный факт — американец действительно использовал кубик Рубика, чтобы вынести секретную информацию из здания АНБ. Чтобы не привлекать к себе внимания, он дарил кубик Рубика коллегам по работе, а также учил его быстро собирать. А тем временем прятал в свой кубик карту памяти с секретными данными.

Кое-какие моменты в мемуарах не упоминаются. Там, например, отсутствует рассказ о посещении российского генконсульства в Гонконге. В России книга Сноудена начнет продаваться в ноябре.