Мем «Ок, бумер» стал символом войны между поколениями. Молодежь начала на нем зарабатывать

Вирусный ролик появившийся в TikTok породил новый мем, который стал настоящим призывом к противостоянию молодых людей и старшего поколения. В ролике седовласый мужчина в бейсболке обвинил миллениалов и поколение Z в том, что они не хотят взрослеть и отвечать за свои поступки. В ответ появился мем «Ок, бумер», который заполонил социальные сети, а некоторые начали на нем зарабатывать.

Изначально термин «бумер» относился к поколению людей, которое появилось на свет после второй мировой войны с 1945–1964 год во время так называемого «бэби-бума». Сегодня под это понятие относят всех, кто родился до 1985 года.

«Ок, бумер» — это протестный ответ молодых людей на любой выпад или снисходительное поучение в свой адрес тех, кому больше 30 лет. В отличие от большинства новых мемов «Ок, бумер» хорошо монетизируется.

Как сообщил The New York Times, 19-летняя Шеннон О’Коннор выпустила принт с надписью «ОК, бумер, ужасного тебе дня» для футболок и толстовок и загрузила его на сайт по пошиву индивидуальной одежды. После продвижения своего товара на TikTok ей заказали товара на 10 тысяч долларов.

«Старшее поколение выросло с определенным мышлением, но у нас другой взгляд на мир. Многие из них не верят в изменение климата или не верят, что люди с разноцветными волосами могут получить хорошую работу. Подростки просто отвечают: «Хорошо, бумер». Мы еще докажем, что ты не прав. Мы еще добьемся успеха, потому что мир меняется», — заявила Шеннон О’Коннор в беседе с журналистами.

Негативная реакция поколения Z (родившихся после 1995 года) вполне объяснима. Они станут первыми, чей уровень жизни будет ниже, чем у прошлых поколений. Об этом заявил исследователь Джошуа Читарелла. Подростки уже сталкиваются с тремя кризисами, которые достигнут своего пика, когда сегодняшняя молодежь повзрослеет.

«Предметы первой необходимости стоят дороже, чем когда-либо прежде, мы платим половину нашего дохода за аренду жилья, ни у кого нет медицинской страховки», — пояснил эксперт.

По его словам, такое наследство оставляет прошлое поколение сегодняшним молодым людям. Растущее неравенство, недоступность образования, нетерпимость к другим политическим взглядам, которую подогревает интернет, и климатический кризис — все это только увеличивает ненависть со стороны подростков в адрес бумеров.

Студентка колледжа Нина Касман, которая тоже продает товары через интернет с мемом «ОК, бумер» заявила, что эта монетизация — своеобразная месть созданной сегодня системе. Все полученные деньги она намерена потратить на оплату учебы.

«Я продаю вещи с „Ок, бумер“, потому что я не могу сделать стоимость своего обучения ниже, до уровня, какой она была для старшего поколения. Но ведь именно они повысили эту цену», — пояснила она.

Еще один студент Эверетт Соларес заявил, что тоже продает вещи с использованием этого мема. При этом он отметил, что ничего забавного в нем он не видит и не испытывает никакой ненависти «Я просто использую деньги для оплаты учебы и жилья. Это помогает мне выжить», — заявил он.