Дональд и Мелания Трамп теперь больше не президентская чета в США. Однако к ним все равно приковано всеобщее внимание. Пользователи Сети обсуждают, как супруга бывшего лидера страны повела себя, сойдя с трапа самолета во Флориде.

Во-первых, журналисты и Сеть обратили внимание на ее внешний вид. В Вашингтоне, Мелания была в черном строгом платье, а на ногах у нее были туфли на шпильке. В самолете она переоделась и предстала перед публикой в ярком платье от Gucci и без каблуков.

Во-вторых, многих удивило поведение супруги Трампа. Муж и жена вместе вышли из самолета. Бывший глава Белого дома на несколько секунд остановился на взлетном поле, чтобы поприветствовать журналистов и других встречавших его людей. Мелания же предпочла побыстрее пройти мимо камер и сесть в машину. Причем вид у нее был совсем не радостный.

«Эта женщина застряла и не может кричать о помощи неизвестно сколько времени. Ей понадобится серьезная терапия», — написала @Helenclover6.

«Она ненавидит свою жизнь и ненавидит его. Это выглядит, как если бы она сказала своим поведением: «Да пошли вы…» — вынесла свой вердикт @MartiBray1.

«Пассивно-агрессивные модные заявления у Мелании получаются лучше всего. Трампу нравятся улыбающиеся женщины с распущенными волосами, на высоких каблуках и с декольте. Все, чего нет в этом наряде»

Периодически в СМИ циркулируют слухи о том, что в семье Трампов не все ладно и пара на грани развода. После свежих кадров уставшей или недовольной Мелании пользователи вновь начали обсуждать эту тему.

«Мелания так устала от этого клоуна. Я предсказываю, что документы о разводе будут поданы в течение первых 90 дней [после окончания президентства Трампа]», — прокомментировала видео @CarlyELehwald.

@meghanriva7 считает, что Трамп вот-вот потеряет все, в том числе и жену.

Однако с ними не согласилась другая пользовательница.

«Неа. Ей нужны яхта, большая шляпа, ленивые денечки, повар, обслуживающий персонал», — высказалась @merrywalsh5.

Дональд и Мелания Трамп поженились в 2005 году. Вместе они воспитывают сына Бэррона. У Трампа есть еще четверо детей от предыдущего брака.