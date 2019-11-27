Меланию Трамп освистали на сцене. Почему ее ненавидят?

Меланию Трамп освистали на молодежном саммите в Балтиморе. Многие американцы не любят первую леди — она слишком красивая и поверхностная, к тому же явно проигрывает своим предшественницам. В чем именно, «360» рассказал доктор политических наук Дэниел Уорнер.

Супруга главы США выступала на мероприятии с речью, посвященной опиоидному кризису. Как только она поднялась на сцену, собравшиеся начали освистывать Меланию Трамп. Крики продолжались на протяжении всего пятиминутного выступления.

«Мы живем в демократической стране, где каждый имеет право на свое мнение, но факт остается фактом: в стране серьезный опиоидный кризис, и я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками», — позднее прокомментировала случившееся супруга президента США.

Журналистка пресс-пула первой леди Кейт Беннетт заявила, что не может припомнить мероприятие, где бы Меланию встречали хуже. Почему же это произошло?

Мелания Трамп не американка, говорит с акцентом, и к ней относятся без симпатии. Об этом «360» рассказал доктор политических наук Дэниел Уорнер.

«То, что она иностранка, — это часть проблемы. В ней нет ничего привлекательного для американского населения, кроме красивых нарядов и внешнего вида. Она не Барбара Буш с ее фондом, цель которого была привить культуру чтения в американских семьях, и не Мишель Обама, которая в целом была очень активной и публичной. Мелания не выделяется в роли первой леди. В ней нет ничего уникального», — заявил политолог.

Мелания очень красивая, очевидно, что у нее много денег. Она нравится модным журналам, но первая леди должна быть в некотором смысле мамой. Она должна быть своего рода материнской фигурой, а Мелания определенно не создает такое впечатление. Ее выступления на Рождество, Пасху или встречи с людьми в больницах… Это все не проходит хорошо. Она не создает ощущение матери-защитницы Дэниел Уорнер.

По его мнению, семья Трампа довольно разношерстная. В ней есть очень состоятельные деловые люди. Из-за этого некоторые американцы могут быть настроены против них. Собеседник «360» отметил, что никогда не видел, чтобы сторонники Трампа поддерживали других членов президентской семьи.

«В них нет ничего интересного или уникального. Они просто продолжают зарабатывать деньги, пока он президент. Я имею ввиду, Трамп жалуется, что сын Байдена делал деньги на Украине. Но дети Трампа тоже делают деньги, пока он сам является президентом. Не думаю, что это нравится людям», — добавил Уорнер.

По словам доктора политических наук, статистика показывает, что популярность Трампа не упала после дела об импичмента. «Люди в Вашингтоне могут освистывать его или членов его семьи, но популярность Трампа не уходит», — заключил Уорнер.