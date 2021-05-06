Экс-актриса и британская герцогиня Меган Маркл написала книгу об отношениях сына и отца. И хотя книга еще не вышла, на нее обрушился шквал критики. Одни считают, что Меган не может писать об отношениях родителей и детей, так как оборвала связь со своим отцом. Другие нашли следы плагиата в ее работе.

Меган Маркл написала книгу «Скамейка» о том, как мать видит отношения отца и ребенка. Герцогиня Сассекская вдохновилась тесной связью между своим мужем принцем Гарри и их ребенком Арчи.

По заявлению актрисы, «Скамейка» начиналась как стихотворение, которое она посвятила своему мужу в День отца, спустя месяц после того, как родился сын. Позднее стихотворение вылилось в книгу. Меган Маркл также выразила надежду, что «Скамейка» найдет отклик у каждой семьи.

В книге будут использоваться иллюстрации знаменитого художника Кристиана Робинсона. На одной из картинок иллюстратор нарисовал самого принца Гарри в военной форме, поднимающего на руки ребенка.

Детская книга станет очередной инициативой Меган Маркл и ее мужа Гарри с того момента, как супруги решили отказаться от королевских обязанностей и переехали в США, чтобы вести независимую жизнь.

Пара уже успела запустить собственный благотворительный фонд Archewell, подкаст и подписать коммерческие контракты с Netflix и Spotify.

Лицемерие Меган

И хотя книга еще даже не вышла, ее уже успели раскритиковать. Британское издание The Sun заметило, что у обоих супругов натянутые отношения с их отцами.

Меган Маркл не разговаривала со своим 76-летним отцом Томасом на протяжении трех лет и даже втянула его в судебную тяжбу. А принц Гарри, в свою очередь, обвинял принца Чарльза в том, что он «находился в ловушке» королевской семьи. А в интервью американской телеведущей Опре Уинфри он рассказал, что родственники лишили его финансовых средств.

Биограф королевской семьи Пэнни Джуниор заявила, что легко рассуждать об отношениях между отцами и детьми, когда им всего лишь два года.

«Но проблемы начинаются, когда дети вырастают. Меган узнала об этом со своим отцом, а Гарри — с принцем Чарльзом», — добавила Джуниор.

Биограф принца Гарри Анджела Левин, в свою очередь, обвинила пару в лицемерии. Она призналась, что не понимает, как можно писать про сына и отца, когда на протяжении нескольких лет герцогиня не разговаривала со своим родителем.

Спорная книга

А пользователям интернета детская книга не понравилась по другим причинам. Они увидели в сочинении Маркл плагиат на другую, уже вышедшую работу.

Пользователи Twitter нашли поразительное сходство между еще не вышедшей книгой «Скамейка» и «Мальчиком на скамейке» Коринн Аверисс и Габриэля Альборозо.

«Прежде чем вы потратите деньги на книгу жены Гарри, прочитайте „Мальчик на скамейке“ Коринн Аверисс и Габриэля Альборозо. Это оригинал»

Другие пользователи отметили, что у книг не только похожие названия. Как выяснилось, в них есть и похожие иллюстрации.

Некоторые критики даже призвали к бойкоту книги из-за плагиата. Однако сама автор «Мальчика на скамейке» отрицает сходство между своей работой и сочинением Меган Маркл.

«Прочитав описание и отрывок из новой книги герцогини, могу сказать, что это не та же история и не та же тема, что в „Мальчике на скамейке“. Я не вижу никаких сходств»

Помимо обвинений в плагиате, некоторые пользователи усомнились в таланте Меган и назвали книгу «дурными стишками».

«Дайте мне сил. Меган Маркл написала детскую книгу, которая, по сути, является „дурными стишками“. Писать книги для детей непросто. Это навык. Наличие ребенка не означает, что ты можешь писать детские книги. Но если ты популярна, то можешь заключить контракт на публикацию».