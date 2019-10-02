Ситуация с Меган Маркл и британской прессой вполне обычна — классическая история раздутых семейных дрязг. Единственная особенность в том, что этот скандал связан с высшими правящими кругами Великобритании. Собственно, из-за этого семейная драма и интересна как прессе, так и широкой публике: подумать только, очередной скандал в королевской семье! Тем более что американскую модель и актрису не очень-то жаловала королева-мать.

Желтая пресса — таблоиды — мгновенно подхватила неоднозначную историю взаимоотношений отца и дочери. Ведь даже слух о неблагодарности монаршей избранницы может принести огромные деньги газете. Что уж говорить, если это подтвердится из первых уст, самим отцом герцогини Сассекской. И в целом нет ничего удивительного, что на протяжении года на страницах воскресного Mail перемывали косточки жене принца. В этом, может быть, и не было бы ничего критичного, если бы не история.

А история Великобритании уже знает как минимум одну трагическую историю травли, показавшую недюжинную силу «четвертой власти»: жизнь и смерть принцессы Дианы, матери принца Гарри.

История повторяется?

«К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая проводит кампании против людей, не задумываясь о последствиях, — беспощадной кампании, которая обострилась за последний год, в течение всей беременности [Меган Маркл] и во время воспитания нашего новорожденного сына», — пишет принц Гарри в официальном заявлении.

Герцог и герцогиня Сассекские вместе подали в суд на таблоид Mail on Sunday, который опубликовал личное письмо Меган к ее отцу. Принц Гарри написал, что «заведомо ложная и злобная пропаганда» таблоидов атакует его и его супругу уже больше года — всю беременность Меган, а потом продолжилась во время воспитания новорожденного наследника.

Мой глубочайший страх — это повторение истории. Я видел, что происходит, когда того, кого я люблю, перестают воспринимать как человека. Я потерял мать, а теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил Принц Гарри.

Конечно, для Гарри вся эта ситуация болезненна вдвойне. Это не только нежеланное вмешательство в его жизнь и в жизнь его семьи. Это прямая угроза. И он не имеет права позволить истории с его матерью повториться. «Я слишком долго молча оставался свидетелем ее личных страданий. Отойти и ничего не сделать будет противоречием всему, во что мы верим», — написал он.

Безусловно, истории Меган и принцессы Дианы очень разные. И в причине активного обсуждения в таблоидах, и в поддержке общества, и в позиции мужей. Меган Маркл — просто очередная «герцогиня», Диана же была иконой для сотен тысяч людей по всему миру. С Дианы началась новая эра — свободы, открытости, простоты, человечности. Диана была любимицей британцев, живым доказательством того, что короли тоже люди. И, как оказалось, короли тоже плачут.

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«Наступает момент, когда единственное, что нужно сделать, это противостоять такому поведению, потому что оно уничтожает людей и разрушает жизни. Мы не поверим и не можем поверить в мир, в котором нет ответственности за это», — написал принц Гарри.

Гибель принцессы Дианы была трагедией для всей Британии. Может, даже для всего мира. Но прошло всего 22 года, как люди снова захотели видеть слезы королей.

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