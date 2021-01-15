СМИ узнали о планах Меркель ввести в Германии «мегалокдаун» для борьбы с новыми штаммами коронавируса. В рамках новых ограничений планируют ввести комендантский час, полностью перевести работников на удаленку и приостановить работу общественного транспорта. Это может сильно подорвать рынок не только Германии, но и России, с которой у немцев плотные экономические связи. В том числе может пострадать «Северный поток — 2».

Обсудить введение «мегалокдауна» Меркель планирует 20 января на совещании с главами регионов. В министерстве транспорта изучат, какие последствия могут возникнуть в случае введение новых ограничений. После этого предложат варианты бесперебойного обеспечения немцев необходимыми товарами и продуктами, пишет Bild.

При этом всего несколько дней назад канцлер говорила об ужесточении ограничительных мер с главой Минздрава Германии Йенсом Шпаном. В январе Меркель отмечала, что предстоящие недели будут самыми тяжелыми для страны за все время пандемии. 6 января канцлер объявила о продлении карантина до 31 января.

Сейчас в Германии разрешено контактировать только с членами семьи. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине, например, ради визита к врачу. Рестораны и кафе, салоны красоты закрыты. Розничная торговля ограничена.

Скажется на экономике

При этом в середине октября Меркель заявляла, что Германия попросту не выдержит второго локдауна. С этим согласен депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, канцлер была честна в этом вопросе, как никогда.

«Это очень серьезное испытание для всего бизнеса. Думаю, что большинство малого и среднего бизнеса от локдауна нормально восстановиться не сможет. Прогнозируют, что это будет 40%. Целые отрасли останутся в руинах. Это сотни тысяч безработных, невыплаченных кредитов, потерянный бизнес. Это очень серьезные вещи, которые творятся у нас сейчас», — заявил собеседник «360».

При этом депутат не считает вводимые меры необходимыми. Он отметил, что статистика не подтверждает, что «мегалокдаун» нужен. Зато Гердт уверен, что это может разрушить одну из ведущих экономик мира и «ввергнуть в хаос» всю Европу и другие страны. Пострадает и Россия, с которой у Германии есть общий проект — газопровод.

«Мегалокдаун» затронет не только постройку «Северного потока — 2», он затронет и российскую экономику. Мы находимся все в одном экономическом пространстве, вне зависимости от того, что там придумали границы, санкции и прочее. Если экономика ЕС, Германии в том числе, упадет на колене, в эту воронку втянутся и все рядом лежащие экономики, все сотрудничающие страны. Мы платежеспособные клиенты, которые были экономическим мотором европейского пространства Вальдемар Гердт депутат бундестага.

При этом строительство «Северного потока — 2» уже отложили на неопределенный срок, как минимум на две недели. Об этом со ссылкой на оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG, пишет Handelsblatt. Хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января. Гердт считает, что это решение вызвано экономическими соображениями.

«Если экономика ФРГ и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достроить. В остальном, думаю, он будет достроен», — пояснил собеседник «360».

Более того, депутат подчеркнул взаимосвязь экономик Германии и России. По его словам, они очень плотно взаимодействуют — «исторически, технически и финансово». Поэтому, уверен Гердт, многие и пытаются так активно испортить отношения Берлина и Москвы через санкции и так далее.

«Да, есть какой-то успех у этих великих комбинаторов. Товарообмен снизился, но не настолько, насколько им хотелось бы. Взаимосвязь есть, не только энергетическая. Если сейчас представить, что Россия больше не будет поставлять топливо, то энергетическая корзина будет на половину пуста. Неясно, как потом будут обеспечиваться элементарные вещи: свет в домах и тепло в школах, садиках. Есть также много других направлений малого и среднего бизнеса, которые связывает наши страны. Эта связь очень серьезная», — заключил депутат.