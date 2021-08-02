Медведи-попрошайки появились на дорогах Якутии. Причина не в пожарах, а в опасной щедрости людей

Медведи в Якутии вышли на трассы и выпрашивают у людей еду. Такое поведение может объясняться миграцией животных из мест, охваченных огнем, и чрезмерной щедростью человека. Специалисты уверены, что подкармливать медведей нельзя, иначе это приведет к трагедии.

В Якутии медведи выходят на дороги из-за лесных пожаров. Из-за распространяющегося огня животным приходится искать еду — и иногда они даже парализуют движение машин, сообщил РЕН ТВ.

Звери знают, что проезжающие водители иногда выкидывают еду из окон, поэтому целыми семействами подходят к машинам и ждут, когда их накормят.

В соцсетях и СМИ появились видеозаписи с медведями, которые просят еду у дальнобойщиков.

Миграция медведей

Медведи не так уж и редко заходят на территорию людей. В прошлом месяце в ЯНАО два медведя подрались на проезжей части дороги, несмотря на приближающиеся машины. А в июне в Красноярском крае медведь вышел на улицы к людям. Эксперт WWF, биолог-охотовед Анатолий Кудактин рассказал «360», что выход медведей из лесов — нормальное явление.

Это нормальное явление. Когда начинаются пожары, все животные покидают свои места. Начинается большая миграция, они выходят в разные места подальше от огня Анатолий Кудактин.

Но звери вряд ли останутся жить вблизи человека. Кудактин отметил, что спустя какое-то время животные вернутся обратно в лес.

«Спустя какое-то время, когда пожары закончатся, начнется восстановление, малина появится и медведи вернутся», — добавил эксперт.

Он также заявил, что животные естественным путем уйдут обратно, если человек не будет вмешиваться и подкармливать их.

Животных не кормить

Медведи очень часто питают слабость к продуктам людей. Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер рассказал, что эти животные не гнушаются кормиться на помойках и выпрашивать еду у туристов. И если те не дадут им продуктов, то медведи могут стать агрессивными и опасными.

«Людям вообще не стоит кормить животных, за исключением экстремальных погодных условий. Звери должны находить естественную пищу в природе, а не питаться человеческой, которая для них вредна», — пояснил Кревер.

Выход зверей на дорогу в Якутии и их особое внимание к проезжающим машинам может объясняться как раз кормлением. Заместитель директора информационно-аналитического центра Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Вайсман уверен, что дальнобойщики на трассах сами подкармливают животных, а те привыкают к этому и превращаются в попрошаек.

Как правило, это заканчивается трагедией. В лучшем случае, если застрелят медведя, в худшем — если он кого-то покалечит или убьет Алексей Вайсман.

По словам Вайсмана, медведь — очень спонтанное животное. Чем дальше он от человека, тем лучше. Он напомнил, что даже медведи из зоопарков могут покалечить посетителей, если те будут их кормить.

Тем не менее напасть на легковую машину на трассе медведи вряд ли смогут. Алексей Вайсман отметил, что случаев, когда животные атаковывали автомобиль на дороге, нет. Но если же оставить машину с едой в лесу, то есть вероятность, что медведь ее разгромит.

«Я знаю несколько случаев конкретно, когда оставленную в лесу машину медведи громили. Ну точно так же, как они громят охотничьи избушки. Оттуда едой пахнет», — добавил Вайсман.

Медведь, по его словам, заточен на то, чтобы набрать как можно больше калорий и жира на зимнюю спячку. Поэтому его тянет на все вкусное.

Если же автомобилист вдруг встретил на дороге животное, то ему стоит не останавливаться и ехать дальше.