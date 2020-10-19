Медведи обнаглели: почему звери все чаще выходят к людям

Медведи стали чаще выходить к людям. И происходит это не только в Сибири или на Алтае, но и на территории Центральной России. Иногда встречи заканчиваются нападениями. Рассказываем, что делать и чего категорически нужно избегать, если вы вдруг наткнулись на медведя.

За последние два дня этих зверей дважды видели на улицах Магадана. В первый раз — на территории станции техобслуживания в Меркачевском переулке, второй раз — в микрорайоне Нагаево.

В Новосибирской области медвежонок пришел в село Скала. В Прикамье в дачные поселки Губахинского округа в поисках пищи приходит медведица с двумя медвежатами, сообщил «МедиаКуб».

В Свердловской области из-за неурожая ягод и кедровых шишек медведи до того обнаглели, что пытаются разорять пасеки. А недавно жители Нижней Туры застрелили зверя, разорявшего могилы на кладбище, пишет газета «Канчкарский рабочий». В Междуреченском городском округе Кемеровской области из-за повышенной активности зверей даже выдали дополнительные лицензии на отстрел животных.

В Японии из-за неурожая буковых орехов осмелели гималайские медведи. В префектуре Ниигата один из них убил пожилую женщину, сообщила The Japan Times. Другой медведь отправился «на шоппинг» в торговый центр в городе Кага. Людей оттуда пришлось эвакуировать, сообщается на сайте телеканала NHK.

Загадка природы

Как правило, медведи не впадают в спячку, пока на землю не ляжет устойчивый снежный покров, рассказал «360» доктор биологических наук, профессор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Леонид Баскин. В Центральной России это обычно происходит в конце октября, в северных районах — пораньше. Но и там косолапые еще могут встречаться людям.

В разных регионах России «наглость» у мишек разная. В средней полосе они редко приходят в населенные пункты, в Сибири — часто. Отчего точно это происходит, наука пока не знает. Скорее всего, из-за увеличения численности животных. По данным Центрохотконтроля, за последние годы она удвоилась.

«В Японии медведи довольно часто нападают на людей, и вообще там это проблема. Это связано с тем, что численность медведей повысилась. Люди у нас в России нечасто на них охотятся — стоимость лицензии высокая. Добыть зверя и окупить свои затраты трудно», — пояснил он.

Медвежья агрессия

По мнению Баскина, агрессивность бурых медведей не увеличилась. Просто СМИ уделяют повышенное внимание их нападениям на людей. Примечательно, но в Канаде и на Аляске медведи гораздо чаще нападают и даже едят туристов. Российские путешественники втрое чаще встречаются с косолапыми, но случаев нападений меньше. Происходит это потому, что за рубежом люди отправляются в походы в одиночку или парами.

«Наш турист организованный, идет группой, от скуки болтает без конца. И зверь издалека слышит, что идет группа. Наши туристы чаще рассказывают, что медведи приходят ночью в лагерь. Котлы вылизывают, стараются украсть что-нибудь съестное, банку сгущенки, положим», — уточнил Баскин.

В России наиболее агрессивны обитающие на Дальнем Востоке гималайские медведи. Завидев человека, этот зверь вполне может начать охоту. Но в целом нападений немного, при том что медведи действительно стали смелее. Нередко даже в Костромской области профессор находил в лесу свежие следы, говорящие о том, что медведь только-только уступил ему дорогу.

«Много встреч в Красноярском крае в Саяно-Шушенском заповеднике, в Алтайском заповеднике. В европейской части России они наиболее часто встречаются в Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкессии. Но, опять же, в заповедниках. Но случаи нападения очень редки», — добавил Баскин.

Правила поведения

В ближайшее время количество нападений медведей может вырасти, не исключил профессор. И виноваты в этом сами люди, устраивающие свалки и проявляющие небрежность при встречах с животными. Чтобы снять шокирующее видео, многие пытаются кормить зверей прямо из рук. А делать этого ни в коем случае нельзя.

Увидев медведя, нельзя убегать или пугать животное — это спровоцирует его на атаку. Лучше двигаться и успокаивающим голосом разговаривать со зверем. Потихонечку можно отступать, но только очень медленно.

«Важно, чтобы он понял, что перед ним человек. Важно с ним разговаривать, нужно ходить. У человека характерная вертикальная позиция и ноги так мелькают, а зверь подслеповатый. Когда человек ходит вправо-влево, медведь его видит. Ну и стандартное такое: когда ходишь по лесу, не нужно изображать из себя разведчика. Нужно что-нибудь напевать», — рекомендовал профессор.

Баскин добавил, что сейчас в магазинах продаются специальные шумовые и перцовые баллончики с отпугивающим зверей запахом. Они вам пригодятся, если надумали пойти в лес.