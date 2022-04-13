Медведчука могут «убрать»

Задержание на Украине лидера партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука — это часть масштабной зачистки противников действующей власти Украины, которые могут войти в состав альтернативного правительства в Харькове. В ближайшее время можно ждать новых арестов или даже ликвидации оппозиционных политиков. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Далее — прямая речь собеседника «360».

Медведчук — одна из тех личностей, кто может войти во временное правительство Украины, которое после освобождения Харькова начнет там формироваться. Он может стать ядром этого будущего правительства, в которое войдут многие депутаты, сумевшие убежать от Зеленского до своих арестов. Такие люди есть, поэтому этот костяк уже начал формироваться.

Медведчук имел политический вес очень серьезный и до сих пор его имеет на Украине. Поэтому его арестовали — как кандидата в будущие президенты, можно сказать так.

Обмен Медведчука

Обмен Медведчука — это пропагандистский ход. Как обменять 2000 человек на одного, к примеру? Никто на это не пойдет, потому что пленных мы меняем голову на голову. Не исключено, что Медведчука могут и убрать. Не в данный момент, а когда подойдет дело.

Они будут держать его под арестом, в какой-то момент они действительно могут его обменять, если в плен попадет кто-то из серьезных личностей самой Украины. К примеру, командир «Правого сектора»*.

Зачистка оппозиции

Это, скажем так, почва для торговли. Но дело в том, что они начали зачищать оппозицию. Это пока неизвестно, но я не исключаю, что многие оппозиционеры уже убиты, те кто попал в СБУ.

Украинские силовики уже начали смотреть связи, смотреть номера человека: куда он звонил за последние два три месяца. А звонил ли он в Россию? А у половины родственники в России. Поэтому сейчас власти очень жестко зачищают всю возможную оппозицию.

Украина начала зачищать всю оппозицию. Посмотрите, какие жесткие меры они принимают. Они проводят перлюстрации телефонов у жителей. Если находят московские звонки или звонки из России, какую-то связь, то человек попадает уже под определенные санкции. Его арестовывают и таких людей много.

Я думаю, что сейчас они начнут арестовывать и других людей. Все окружение Медведчука. Они будут собирать компромат на этих людей, они будут проводить допросы, вычислять связи, с кем они общались. Алексей Борзенко заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия».

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России