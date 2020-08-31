Медведь убил туриста на Шпицбергене. Хищников там столько же, сколько и людей

Белый медведь на острове Западный Шпицберген убил безоружного жителя Нидерландов. На архипелаге этот вид диких животных самый распространенный, а местные жители называют территорию медвежьей.

Трехлетний белый медведь убил человека возле города Лонгйир. Это случилось около четырех часов утра 28 августа. Животное напало на 38-летнего Йохана Якоба Коотте в палаточном лагере. Именно там и работал мужчина. Врачи не смогли его спасти.

После случившегося медведя подстрелили. Раненый зверь направился в сторону местного аэропорта и позже погиб на парковке.

Кроме Коотте никто не пострадал, хотя в лагере были шесть человек. Ни у кого из них не было огнестрельного оружия, потому что это запрещено правилами. Полиция выясняет, имелся ли в лагере дозорный, который мог предупредить о приближении хищника.

Заместитель губернатора острова Западный Шпицберген Солви Элведаль сказала, что с 1971 года в районе Лонгйира из-за нападений белых медведей погибли пять человек.

Мы находимся на медвежьей территории. И белые медведи — это угроза для людей Солви Элведаль.

Специалист по белым медведям из Норвежского полярного института Юн Орс предположил, что хищник пришел к населенному пункту в поисках еды, потому что в это время года у животных возникают трудности с питанием. Лед тает, и зверям приходится охотиться на суше, а человек — тоже добыча для медведей.

Архипелаг — действительно медвежья территория. Лонгйир находится на острове Западный Шпицберген — на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом. Для поездок в другие населенные пункты обычно используют авиацию.

Последний раз медведь напал на человека в 2011 году, сообщил NRK. По приблизительным подсчетам, медведей там столько же, сколько и людей.

Встречи с хищниками уже не удивляют местное население. В 2018 году на одном из островов архипелага белый медведь захватил гостиницу и устроил там погром. Он пытался найти еду на складе, но прямо там и застрял. Сотрудники гостиницы не могли самостоятельно освободить косолапого, поэтому связались с властями. Вызвали специальную службу, которая прилетела на вертолете. Шум лопастей испугал хищника, и он все-таки просочился через окно.

Источник фото: Facebook/Basecamp Explorer

Жителям Лонгйира разрешено носить оружие. В самом городе это не нужно, но за его пределами человек обязан быть вооружен. Купить пушку можно где угодно, однако на некоторые объекты вас могут не пустить — например, в банк, на почту и в некоторые магазины.

На Шпицбергене обитает около трех тысяч белых медведей. То есть хищников здесь больше, чем самих людей. По состоянию на 2020 год, в городах Логйир и Ню-Олесунна проживали 2428 человек.

Челябинец Юрий Важенин — организатор общества «Урал каяк и нескучный русский» — рассказывал, что туристы для белых медведей на Шпицбергене, как фастфуд.

«Медведи редко нападают на людей в Арктике, но почти всегда это заканчивается фатально. Был случай с двумя норвежцами, которые отправились вокруг Шпицбергена на каяках. На них напал белый медведь, потребовалась эвакуация. Спаслись чудом. Они были вооружены, медведь пришел ночью, растяжки не сработали», — поделился Важенин.

Нападают хищники только на берегу. Медведи знают, что в конце концов человек выйдет на сушу, где его можно поймать. Косолапые не воспринимают человека как опасность, они действуют только сходя из инстинкта — если еда может нанести вред, медведь, скорее всего, не будет нападать.

Любопытный факт о Шпицбергене: на архипелаге нельзя умирать, это закон. Если человек умирает, его тело вывозят в место, где есть кладбище. Дело в том, что тела в таком холодном климате не разлагаются, а значит, там постоянно будут находиться медведи: они разграбят могильник, выкопают тело и съедят его.