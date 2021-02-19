После аномального тепла Крым и Краснодарский край засыпали снегопады. Резкое похолодание привело к тому, что в Анапе замерзло море с медузами, а в Ялте превратился в лед самый высокий водопад. Местные жители поспешили поделиться фотографиями и видео зимней сказки.

Зима в Краснодарском крае

Еще неделю назад в Краснодарском крае было аномально тепло. Отдыхающие заполонили сочинские пляжи, так как на улице было +15 градусов. Резкое похолодание началось 12 февраля. В некоторых местах температура воздуха упала до -18 градусов.

В ночь на 20 февраля синоптики обещают ночью от -3 до -8 градусов. Местами столбики термометров покажут от -11 до -16 градусов мороза. Днем потеплеет до -1…-6 градусов. На побережье Черного моря ожидается от +2 до +7 градусов.

Пока потепление только прогнозируется местные жители снимают замерзшее море, что в Анапе можно увидеть не так часто.

«В Анапе нашли более замерзший участок моря. Оно, конечно, шевелится, но выглядит это фантастически просто: валуны, камушки, лед в воде. Возле Центральной набережной», — рассказал за кадром автор одного из роликов.

На этом снимке удалось запечатлеть огромные сосульки, свисающие со склона. Выглядит впечатляюще.

При этом в Анапе замерзло не только море. В соцсетях появились кадры с замерзшими медузами, лежащими на гальке.

«Потоптала сегодня, как говорится, загадочную ледяную мантию. Красотища. Ветер пронизывает. Медузы хрустят под ногами. Нос швыркает. Сосульки нависают и местами рушатся на наблюдателя», — описала свою прогулку девушка, опубликовавшая фотографии зимнего пляжа.

Многие поделились снимками заснеженных дворов. В Сочи на улицах выросли сугробы, а автомобилистам пришлось откапывать свои машины. Особенно необычно смотрелись зеленые пальмы, присыпанные белым снегом.

В Лазаревском успели уже успели показаться бутоны тюльпанов, которые теперь выглядывают из-под снега.

А здесь можно увидеть живописную дорогу на Красную поляну. Заснеженные горы и деревья создали атмосферу зимней сказки.

Кто-то из местных жителей успел даже слепить снеговика и устроить фотосессию своему питомцу.

Снег в Крыму

Засыпало снегом не только Краснодарский край, но и Крым. При этом жителям обещают потепление с воскресенья, 21 февраля.

«Пока что еще холодно: ночью -10…-15 градусов, а днем 0…-1 градус. С воскресенья, как только воздушный поток развернется на юго-запад, температура начнет повышаться. Ночью не ниже -3…-8 градусов, а днем около 0 до +3 градусов», — сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что по количеству осадков была на 100% перевыполнена месячная норма. Циклон прошелся по всем регионам европейской территории России. В Ялте замерз самый высокий водопад на полуострове — Учан-Су. Его высота составляет 98,5 метра. На кадрах можно увидеть, что водопад практически полностью превратился в лед, а вода продолжает падать только в центральной части.

Делились фотографиями зимних улиц и жители Симферополя. В этом городе тоже все дворы замело снегом.

В Евпатории местные жители стали подкармливать лебедей, прогуливающихся по снежному пляжу. При этом пользователи призвали не давать птицам хлеб, а приносить с собой только крупы или порезанные овощи. Если пролистать кадры, то можно увидеть ролик, где белая морская пена вплотную подходит к снегу на пляже.

Автор этой фотографии решил не лепить привычного всем снеговика, а подойти к делу с креативом. Из сугроба на машине он сделал нос, а на лобовом стекле вывел глаза. В итоге получилось настоящее лицо.