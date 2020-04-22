«Чувствуем себя мучениками». Медсестры из США вышли протестовать

Американские медсестры провели акцию протеста у Белого дома из-за нехватки средств индивидуальной защиты. Женщины с фотографиями погибших из-за СОVID-19 коллег призвали Дональда Трампа обеспечить персонал больниц масками, респираторами и перчатками. И защитить тех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Наши коллеги умирают»

Сотрудницы крупнейшей в США организации зарегистрированных медсестер National Nurses United провели акцию протеста у Белого дома в Вашингтоне. Участниц акции было немного — около 25 человек, но их послание, подчеркивает NBC News, было невероятно мощным.

«Мы здесь потому, что наши коллеги умирают», — заявила медсестра из Вашингтонского госпитального центра Эрика Джонс.

Во время митинга женщины держали портреты и зачитывали имена умерших коллег, заразившихся во время ухода за больными. Своими действиями они стремятся привлечь внимание к медицинским работникам, которые борются с COVID-19 по всей стране и часто испытывают нехватку средств индивидуальной защиты.

«Мне кажется, что прямо сейчас люди думают о нас как о героях. Но мы чувствуем себя мучениками. Мы чувствуем себя так, будто нас оставили на поле боя ни с чем. Я думаю, что мы должны уделять больше внимания тому, что сейчас переживают медсестры, врачи и другие работники здравоохранения», — подчеркнула Джонс.

Медсестры призвали президента Дональда Трампа использовать закон «О производстве оборонной продукции», чтобы обеспечить персонал больниц всем необходимым, включая маски N95 и респираторы, щиты для лица и перчатки. Сейчас медикам приходится носить одну и ту же маску несколько дней, хотя это небезопасно и не защищает ни пациентов, ни врачей.

«Нам нужно, чтобы Конгресс и Белый дом обязали Федеральное управление по безопасности и гигиене труда издать временный стандарт для защиты работников здравоохранения и тех, кто стоит на переднем крае борьбы с COVID-19», — заявила USА Тоdау сопрезидент National Nurses United Дебора Бургер.

Медики останавливают протестующих

Еще одна акция медсестер прошла в Пенсильвании. После того как губернатор Том Вулф продлил карантин до 8 мая, около двух тысяч человек вышли к Капитолию в Гаррисберге на акцию протеста против ограничений. Однако недовольных встретили местные медсестры. Женщины держали в руках плакаты и призывали людей вернуться домой.

«Мы не думаем, что у нас достаточно оборудования во всех больницах в Пенсильвании, чтобы заботиться обо всех пациентах, которые будут поступать, учитывая то, что у нас происходит всплеск [заболевания]», — пояснила СNN медсестра Катрина Ректенвальд, на плакате которой было написано «Я не хочу, чтобы вы оказались в моей палате интенсивной терапии… Оставайтесь дома!».

Аналогичный случай произошел в Колорадо, где двое медиков лично останавливали протестующих против карантина людей.

В США самая тяжелая в мире ситуация с коронавирусом. Сейчас там насчитывается 820 тысяч заболевших, 45 тысяч человек уже скончались. На прошлой неделе представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что медработники составляют 11% от общего числа инфицированных, то есть около 90 тысяч человек.