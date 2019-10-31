Медсестра из Москвы рассказала, как ее силой лечили от шизофрении. Депздрав проверил клинику и не нашел нарушений

Московская медсестра утверждает, что ее насильно отправили в психлечебницу из-за конфликта на работе. Он обвинила бывшее руководство в том, что оно подстроило госпитализацию неугодного сотрудника. Департамент здравоохранения столицы проверил учреждение и не нашел нарушений.

Год «психических» перемен

Ольга рассказала «360», что работала в Городской поликлинике № 36 на юго-востоке Москвы более 10 лет. Ей, как медсестре, нужно ежегодно проходить медкомиссию на определение состояния здоровья, чтобы иметь допуск к работе. В списке необходимых процедур — анализы на инфекции и осмотры специалистов, в том числе психиатра. Каждый год Ольга проходила медкомиссию, и никаких нареканий к ее психическому состоянию не было.

В 2017-м в больнице, где работала Ольга, сменилось руководство. По ее словам, новые руководители пришли со своими сотрудниками и постепенно избавлялись от прежней команды. Уволиться предложили и ей. Ольга рассказала, что 31 октября 2017 года новый главврач больницы заставил ее прийти в кабинет и заявил, что примет жесткие меры и заставит ее уйти.

Она (главврач — прим. ред.) стала заставлять меня увольняться задним числом — это не соответствовало законодательству России. Это был заведомо неприемлемый вариант, поэтому я отказалась. Она заявила: «Раз не хочешь добровольно увольняться, значит, я тебя запихну в психушку» Ольга.

По словам медсестры, ее не выпускали из кабинета, применяли силу и пытались отобрать телефон. «Появились несколько человек, которые стали придумывать версию, что бы такое со мной сделать. Решили, что это будет самоубийство. И вот несколько человек придумывали, как я якобы пыталась себя убить. Я пыталась сбежать. Ее заместитель меня ловил, хватал, вталкивал обратно в кабинет, пытались отнять у меня телефон, не давали мне позвонить», — рассказала Ольга.

В конце концов, рассказала она, руководство остановилось на более «гуманном» методе — отправить в психушку. Главврач вызвала бригаду, Ольгу «упаковали и увезли», сказала медсестра.

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Ее госпитализировали в Психиатрическую клиническую больницу № 13. Там ей поставили диагноз: «шизофрения».

«Кошмар, который я испытала уже в приемном отделении, все унижение — это запредельный ужас. И сразу помещают в палату для буйных, самых тяжелых, чтобы я насмотрелась на такую… на запредельный кошмар», — вспомнила Ольга, отметив, что ежедневно ей кололи сильнодействующие препараты, из-за которых медсестра теряла сознание первые несколько дней.

Ольга вспомнила, что после поступления в учреждение находилась в «полуобморочном состоянии», постоянно хотела есть, у нее начался лекарственный паркинсонизм — дрожали руки, двоилось в глазах, тряслась голова. Она провела в больнице две месяца.

Ольгу выпустили из больницы 29 декабря 2017 года. Начались новогодние праздники, после которых, 9 января 2018 года, она вышла на прежнюю работу в Городскую поликлинику № 36. Ольга рассказала, что главврач продолжила ей угрожать, но теперь уже уголовным делом. Тогда Ольга решила подписать заявление на увольнение и нашла адвоката, чтобы подать заявление в прокуратуру.

Источник фото: Flickr/Grendl

Диагноз: «шизофрения»

Адвокат Ольги Павел Бухга рассказал «360», что сразу после освобождения его подзащитной из психбольницы они доказали в суде, что содержание в учреждении было незаконным. Он добавил, что в больнице незаконно поставили диагноз «шизофрения». Сейчас адвокаты работают, чтобы снять с Ольги диагноз.

Виновен, как мы полагаем, это ее работодатель городской поликлиники. И виновны врачи, которые дали заключение, что у нее есть тяжелое психиатрическое заболевание, которое может быть основанием для недобровольной госпитализации Павел Бухга.

Адвокат считает, что руководство поликлиники имеет связи, благодаря которым суд не желает заводить уголовное дело.

Все «чисты»

В Городской поликлинике № 36 «360» ситуацию не прокомментировали, отправив к Департаменту здравоохранения Москвы. В ведомстве нам сообщили, что проверили Психиатрическую клиническую больницу № 13, где находилась Ольга.

В результате установлено, что нарушений законодательства в сфере здравоохранения при оказании медицинской помощи должностными лицами и медицинской организацией не допущено. Все действия поликлиники, в которой работала медсестра, и ПКБ № 13 были осуществлены в строгом соответствии с законом Депздрав Москвы.

Ольга также рассказала свою историю журналистам сайт kp.ru. «По факту публикации на сайте „Комсомольская правда“ материала „В Москве медсестру незаконно упекли в психбольницу, чтобы уволить с работы“ Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация не соответствует действительности», — сообщили в Депздраве.