Медсестра из Москвы рассказала, как ее силой лечили от шизофрении. Депздрав проверил клинику и не нашел нарушений
Год «психических» перемен
Ольга рассказала «360», что работала в Городской поликлинике № 36 на юго-востоке Москвы более 10 лет. Ей, как медсестре, нужно ежегодно проходить медкомиссию на определение состояния здоровья, чтобы иметь допуск к работе. В списке необходимых процедур — анализы на инфекции и осмотры специалистов, в том числе психиатра. Каждый год Ольга проходила медкомиссию, и никаких нареканий к ее психическому состоянию не было.
В 2017-м в больнице, где работала Ольга, сменилось руководство. По ее словам, новые руководители пришли со своими сотрудниками и постепенно избавлялись от прежней команды. Уволиться предложили и ей. Ольга рассказала, что 31 октября 2017 года новый главврач больницы заставил ее прийти в кабинет и заявил, что примет жесткие меры и заставит ее уйти.
Она (главврач — прим. ред.) стала заставлять меня увольняться задним числом — это не соответствовало законодательству России. Это был заведомо неприемлемый вариант, поэтому я отказалась. Она заявила: «Раз не хочешь добровольно увольняться, значит, я тебя запихну в психушку»Ольга.
По словам медсестры, ее не выпускали из кабинета, применяли силу и пытались отобрать телефон. «Появились несколько человек, которые стали придумывать версию, что бы такое со мной сделать. Решили, что это будет самоубийство. И вот несколько человек придумывали, как я якобы пыталась себя убить. Я пыталась сбежать. Ее заместитель меня ловил, хватал, вталкивал обратно в кабинет, пытались отнять у меня телефон, не давали мне позвонить», — рассказала Ольга.
В конце концов, рассказала она, руководство остановилось на более «гуманном» методе — отправить в психушку. Главврач вызвала бригаду, Ольгу «упаковали и увезли», сказала медсестра.
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Ее госпитализировали в Психиатрическую клиническую больницу № 13. Там ей поставили диагноз: «шизофрения».
«Кошмар, который я испытала уже в приемном отделении, все унижение — это запредельный ужас. И сразу помещают в палату для буйных, самых тяжелых, чтобы я насмотрелась на такую… на запредельный кошмар», — вспомнила Ольга, отметив, что ежедневно ей кололи сильнодействующие препараты, из-за которых медсестра теряла сознание первые несколько дней.
Ольга вспомнила, что после поступления в учреждение находилась в «полуобморочном состоянии», постоянно хотела есть, у нее начался лекарственный паркинсонизм — дрожали руки, двоилось в глазах, тряслась голова. Она провела в больнице две месяца.
Ольгу выпустили из больницы 29 декабря 2017 года. Начались новогодние праздники, после которых, 9 января 2018 года, она вышла на прежнюю работу в Городскую поликлинику № 36. Ольга рассказала, что главврач продолжила ей угрожать, но теперь уже уголовным делом. Тогда Ольга решила подписать заявление на увольнение и нашла адвоката, чтобы подать заявление в прокуратуру.
Диагноз: «шизофрения»
Адвокат Ольги Павел Бухга рассказал «360», что сразу после освобождения его подзащитной из психбольницы они доказали в суде, что содержание в учреждении было незаконным. Он добавил, что в больнице незаконно поставили диагноз «шизофрения». Сейчас адвокаты работают, чтобы снять с Ольги диагноз.
Виновен, как мы полагаем, это ее работодатель городской поликлиники. И виновны врачи, которые дали заключение, что у нее есть тяжелое психиатрическое заболевание, которое может быть основанием для недобровольной госпитализацииПавел Бухга.
Адвокат считает, что руководство поликлиники имеет связи, благодаря которым суд не желает заводить уголовное дело.
Все «чисты»
В Городской поликлинике № 36 «360» ситуацию не прокомментировали, отправив к Департаменту здравоохранения Москвы. В ведомстве нам сообщили, что проверили Психиатрическую клиническую больницу № 13, где находилась Ольга.
В результате установлено, что нарушений законодательства в сфере здравоохранения при оказании медицинской помощи должностными лицами и медицинской организацией не допущено. Все действия поликлиники, в которой работала медсестра, и ПКБ № 13 были осуществлены в строгом соответствии с закономДепздрав Москвы.
Ольга также рассказала свою историю журналистам сайт kp.ru. «По факту публикации на сайте „Комсомольская правда“ материала „В Москве медсестру незаконно упекли в психбольницу, чтобы уволить с работы“ Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что информация не соответствует действительности», — сообщили в Депздраве.