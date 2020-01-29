В своем ежегодном обращении Андрей Воробьев рассказал, что 65% опрошенных жителей области остались довольны качеством медицинского обслуживания. На таком результате останавливаться рано. «360» рассказывает, что уже сделано в области здравоохранения Подмосковья, а что еще только предстоит.

Несмотря на то, что большая часть людей, обращавшихся в 2019-м году в медучреждения области, оказалась довольна полученной помощью, проблем в здравоохранении еще много. Андрей Воробьев рассказал о том, что всего треть опрошенных пользовались услугами государственных больниц и поликлиник.

«Наша задача — изменить сложившийся стереотип, проявлять внимание, информировать людей о новых возможностях. То есть работать на опережение», — добавил он.

Поликлиники и ФАП

Самые загруженные и самые востребованные места в областном здравоохранении — это поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), их строительством активно занимаются в Подмосковье.

За 2019 год заработали три поликлиники — две в Химках и одна в Куровском — и 25 ФАП. Те, которые еще не успели открыть свои двери для пациентов, сделают это к весне.

В начале 2020-го откроются поликлиники в Мытищах, Химках, Одинцове и Красногорске. В последнем весной начнут строить и детскую больницу.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, главный терапевт Московской области Наталья Санина рассказала «360», что жители Подмосковья многого ожидают от национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого появляется часть обновлений в регионе.

«Безусловно, важно, что у нас наконец будет клиника для детей в Красногорске, и это огромное значение имеет. А потом надеемся в Люберцах и Балашихе [открыть]», — добавила в разговоре с «360» Санина.

Губернатор также отметил, что задача медицинских работников — действовать проактивно, то есть выявлять группы риска, приглашать на диспансеризацию. «То есть заботиться. Наша цель — реализовать именно такой подход», — отметил губернатор.

Оборудование и кадры

В ходе обращения Андрей Воробьев также рассказал, что новые поликлиники, оборудование и цифровизация в здравоохранении сильно сократили очереди к врачам.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова также подтвердила «360», что в планах на будущий год — постепенно заменять устаревшее оборудование в областных клиниках.

«В прошлом году мы уже совершили прорыв: мы закупили практически половину оборудования, которое закупали пять лет перед этим», — добавила она.

При этом Андрей Воробьев отметил, что в регионе все еще не хватает узких специалистов: эндокринологов, неврологов, офтальмологов, лоров. Чтобы привлечь в Подмосковье нужных врачей, будет не только проводиться целевой набор в вузы. Необходимых специалистов, приехавших работать в область, обеспечат муниципальным жильем.

«Мы делаем жизнь молодых докторов интересной и важной. Они должны работать в классной поликлинике, в хорошем стационаре, быть уверены в том, что у них будет жилье — не только для одного человека, но и для будущей семьи», — заключила Наталья Санина.