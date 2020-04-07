«Дешевая популярность на человеческой трагедии». Медики призвали «Альянс врачей» не мешать им работать

На защиту ЦГКБ Реутова, куда во время карантина приехал «Альянс врачей», встали подмосковные и столичные врачи. Они призвали людей не верить провокациям. По их словам, им нужно просто дать спокойно работать.

«Друзья, понятно, конечно, что врачи сейчас находятся в центре внимания. Но иногда лучше, когда просто не мешают работать. Есть такие, кто называет себя то „Альянсом врачей“, то „Коалицией“, но сами при этом почему-то находятся где-то не в отделениях и клиниках, а просто хайпуют на самой сложной коронавирусной теме, врываются в больницу, которая на карантине. Дешевая популярность на человеческой трагедии», — заявила «360» врач-инфекционист из Подмосковья Ирина Пикалова.

Главврач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман напомнил, что сейчас вся страна борется со вспышкой коронавируса. По его словам, Московская область тоже переживает непростое время. Медики направили все свои ресурсы на то, чтобы помогать больным.

«И когда медики совершают фактически героические поступки, очень неприятно видеть организации, которые вносят смуту, панику и желтую информацию. Есть организации, которые себя пиарят, типа „Альянса врачей“, устраивают фейковые новости», — заявил он.

Райхман подчеркнул, что в больницах достаточно медикаментов.

Свое мнение на этот счет высказала и врач-терапевт из Рузы Галина Поздникина. Она попросила не поддаваться на провокации.

Врачам выдается все для защиты. Я сегодня лично сама была в поликлинике. Все врачи одеты в маски, работают в перчатках. Сейчас очень много провокаций: стараются разжечь и нагнетать обстановку Галина Поздникина.

Поздникина напомнила, что сейчас важнее всего соблюдать режим самоизоляции, а при необходимости — карантин. Коллегу поддержала и главврач Жуковской городской клинической больницы Лилия Бусыгина.

«В сложной ситуации в стране в связи с коронавирусом многие люди пытаются не помочь, а создать видимость. Такие истории мешают работать врачам. Большая просьба подобным организациям не мешать работать нам, врачам», — заявила она.

Заведующий реанимации Жуковской городской клинической больницы Станислав Арсентьев подчеркнул, что у них есть все средства индивидуальной защиты.

«Эта акция похожа на провокацию. Хотелось бы содействия в нашей сложной работе сейчас. А „Альянс врачей“ будто, наоборот, вставляет палки в колеса», — отметил он.

Против информационных вбросов и провокаций выступил и врач общей практики, хирург из Москвы Денис Кондратьев. Он попросил не устраивать «клоунады» и не пытаться поймать хайп. Кондратьев призвал всех оставаться людьми и не мешать медикам работать.

Помните: из человека в клоуна превратиться очень легко, а из клоуна в человека — практически невозможно Денис Кондратьев.

Президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев заметил, что врачи всегда рады помощи, но если она действительно нужна и если это делается не ради пиара. Он напомнил, что каждый десятый больной коронавирусом в мире — это медик, который оказывал медицинскую помощь.

«Поверьте, все мы не самоубийцы. У нас у всех есть семьи, мы ценим и бережем свое и их здоровье. Поэтому мы принимаем все доступные, возможные средства защиты своего здоровья и здоровья своих родных и близких. Если у вас есть желание помочь, мы рады любой помощи. Но огромная просьба: не делайте это ради своего пиара, своей рекламы в соцсетях и на телевидении. Хотите помогать — помогайте!» — сказал Еделев.

По его словам, помочь можно многими законными способами.

Скандал разгорелся из-за того, что «Альянс врачей» пытался прорваться в реутовскую больницу. Организация заявила, что у местных врачей не хватает личных средств защиты. Главврач ЦГКБ Реутова Гарик Хачатрян рассказал, что это не так, и назвал произошедшее провокацией.

На самом деле в больнице достаточно медицинских масок, халатов, респираторов, перчаток. По его словам, в размещенном «Альянсом» ролике выступают не врачи реутовской больницы, а медики из Санкт-Петербурга. Хачатрян подчеркнул, что при необходимости он в первую очередь обратится к властям Московской области и в региональный Минздрав.