Медики «Крокуса» рассказали о своей работе в госпитале. СМИ обвиняли их в непрофессионализме

Врачи из регионов — это плохо?

Руководит новым госпиталем бывший главный врач красноярской больницы скорой помощи Аркадий Коган, а приемным отделением — его предшественник на посту сибирской клиники Александр Кангун. Последнего журналисты назвали бизнесменом, не упомянув, что он 11 лет отработал в скорой помощи и руководил больницей. Оба специалиста — опытные управленцы.

Издание делает акцент на том, что многие врачи «Крокуса» — приезжие из Красноярского края, земляки подмосковного губернатора.

Подмосковье действительно давно и серьезно занимается привлечением медицинских работников из регионов. В области много лет действует программа «Земский доктор», по которой специалистов со всей России приглашают работать в сельских больницах.

Из-за коронавируса медиков понадобилось намного больше. Именно для этого власти Подмосковья и начали приглашать врачей со всей России. На предложение помочь откликнулись специалисты из разных регионов.

Аркадий Коган в беседе с «360» рассказал, что на сегодняшний день в госпитале работают 102 врача, 176 медсестер и 176 человек младшего медицинского персонала. «Коллектив состоит как из проживающих в Москве и Московской области, так и близлежащих регионов, так и из Красноярска и Кемерова», — рассказал он.

Вопросы к квалификации медиков

Анонимный источник «Настоящего времени» пожаловался, что в госпитале «Крокуса» работают врачи из регионов с очень разным профессиональным прошлым, подводя к тому, что многим не хватает квалификации: «Я, как врач, вижу персонал, который, в принципе, не умеет делать ничего — из 10 медсестер одна может в вену попасть».

За скобками остаются условия, в которых работают медсестры, и состояние пациентов. На них «360» указала старшая медсестра Наталья Федорец.

«Я слышала, были жалобы, что кто-то в вены не попадает. Имея 30 лет стажа, могу сказать: во всей этой амуниции, через две пары перчаток очень сложно вообще прощупать даже здоровую, нормальную вену. А если это пациент с патологией или в возрасте, например старше 60, то там вены плохие и очень сложно даже профессионалу попасть. Поэтому если кто-то сомневается в своих способностях, ему всегда приходят на помощь. Но, вообще, у нас лечение антибиотиками преимущественно в таблетках. Зазря никто из врачей не назначает капельницы», — объяснила она.

Один из красноярских сотрудников «Крокуса» — врач-инфекционист Илья Бутырский. Дома он был хирургом, но прошел переквалификацию. По его словам, в госпитале работают вполне квалифицированные врачи и медсестры. Он не исключил того, что с первого раза в вену действительно сложно попасть, особенно когда на тебе двое перчаток.

«Ее же надо чувствовать. Попадают, но не с первого раза — в этом ничего страшного нет», — заявил он.

Наталья Федорец сама набирала студентов медицинских вузов и колледжей на должности санитаров и медсестер в «Крокус». Пригласили студентов в том числе первых курсов, всех дополнительно обучили. Они работают под руководством опытных врачей.

Весь набранный персонал выучили. Все потренировались и как капельницы ставить, и вены как колоть — у нас все работают в одном алгоритме, абсолютно все обучены Наталья Федорец старшая медсестра.

По ее словам, за время работы все медики уже сплотились. А ее подопечные показали, что многому научились.

«Если я первые три дня сидела на рации и всю ночь не спала, чтобы подсказать, как-то помочь, то сейчас я вечером включаю рацию, а там тишина, то есть все прекрасно работает. Мне это очень приятно, я довольна своим коллективом», — рассказала старшая медсестра.

Есть ли в «Крокусе» тяжелые пациенты

Авторы «Настоящего времени» удивились, что временный госпиталь оказался не обсерватором для легких пациентов и что там есть больные, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Но госпиталь в «Крокусе» и не позиционировали как обсерватор. Изначально говорилось, что там будут находиться больные коронавирусной инфекцией в легкой и средней тяжести, а также те, кто находится на долечивании.

Нельзя исключать, что пациенту может стать хуже в любой момент. Именно для этого в госпитале есть оборудованная реанимация с аппаратами ИВЛ и специалистами.

По словам Аркадия Когана, пока в крайне тяжелом состоянии в госпитале нет ни одного пациента.

«В реанимационном отделении на 08:00 [26 мая] находились шесть человек. Их состояние тяжелое, но стабильное. Пациенты в инфекционных отделениях в удовлетворительном состоянии или же в средней степени тяжести. Всего в стационаре 337 пациентов», — рассказал он.

Врач Илья Бутырский уточнил, что никто из пациентов в реанимации сейчас не подключен к ИВЛ. Всю помощь им оказывают и так.

В материале «Настоящего времени» один из врачей в общем чате жалуется на то, что в госпитале нет возможности обеспечить пациентов кислородом. Якобы для этого нет достаточного количества аппаратов. По словам опрошенных «360» сотрудников госпиталя, кислород подведен к каждой койке.

«Кислород у нас подведен к каждой койке, это по планировке всего „Крокуса“. В реанимации у нас 120 коек с интенсивной терапией, и там аппараты ИВЛ, которые тоже кислородные», — поделилась старшая медсестра Наталья Федорец.

Вот так выглядит подключение койки к кислороду в палатах «Крокуса»

Хватает ли лекарств и средств защиты

Неназванный источник издания также рассказал, что «необразованные санитары» вместо обработки масок окунали их в хлорку. В итоге фильтры потеряли свою функциональность, а в госпитале после первой недели работы якобы начался дефицит средств защиты.

«Был напряженный момент, но сейчас все закупили и все хорошо», — признала Наталья Федорец.

Кроме того, появились жалобы на недостаточное количество лекарств. Однако и эту информацию в «Крокусе» опровергли.

Прежде всего Аркадий Коган отметил, что маски и фильтры хлором не обрабатывают. Для этого существуют дезинфицирующие растворы, которые распыляют на средства защиты.

«При выходе из „красной зоны“ у нас есть проходной тоннель, который позволяет обработать и костюмы, и маски», — пояснил он и подчеркнул, что в госпитале соблюдают все правила санитарно-эпидемиологического режима.

Источник фото: телеканал «360»

Перебоев с лекарствами, по его словам, тоже нет. Антибиотиков и противовирусных препаратов хватит надолго. Запас средств индивидуальной защиты рассчитан с запасом на две недели и постоянно пополняется.

Договоры и зарплаты

Когда Московская область приглашала врачей из регионов, зарплаты для них были обнародованы сразу — это открытая информация, никаких неофициальных договоров не заключают. Но анонимные источники «Настоящего времени» называют намного большие суммы, которые якобы были им обещаны «на словах».

Источник фото: телеканал «360»

«С начала работы прошло уже две недели, но с врачами, медсестрами и санитарами не заключены трудовые договоры», — говорит собеседник журналистов.

В «Крокусе» признали, что в этих словах есть только доля правды.

«Поймите, когда сразу принимаешь на работу 400 человек, то в отделе кадров просто не хватает рук. Да, была небольшая задержка, но на момент выплаты аванса все договоры были заключены. Если бы не было трудовых договоров, то не было бы аванса», — пояснил начальник госпиталя Аркадий Коган.

То же «360» подтвердили врач-инфекционист Илья Бутырский и старшая медсестра Наталья Федорец.

Палаты без крыши — это безопасно?

Еще одним моментом, который не понравился неназванным источникам в госпитале «Крокуса», оказалось отсутствие крыш у палат. По их словам, общая вентиляция сводит на нет понятие «чистой» и «грязной» зон.

Временный госпиталь в «Крокус Экспо». Источник фото: телеканал «360»

Проблема в том, что коронавирус достаточно плохо летает («360» в отдельной статье подробно объяснял, почему дистанции два метра хватает и что мешает коронавирусу подниматься высоко). Он относится к так называемым тяжелым возбудителям. Именно поэтому ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию, чтобы при чихании или кашле зараженного человека вирус под ускорением не попадал на здоровых людей. Именно для этого нужны маски, которые задерживают возбудителя при чихании. Перелететь через трехметровую стену вирусу будет очень сложно.

Если бы у палат были крыши, там было бы душно и влажно. Это отличная среда для развития вируса, если он туда попадет. Во всем «Крокусе» действует специальная система вентиляции, которая позволяет спокойно дышать.

И так строят практически все госпитали в мире для зараженных коронавирусом. У некоторых даже нет стен между палатами. Госпитали с палатами без крыши построили, например, в Лондоне и Мадриде.

Вот так выглядит госпиталь в Ухане:

Военный полевой госпиталь в Нью-Йорке, США:

Это строительство больницы в Уэльсе:

Эти госпитали ничем не отличаются от того, что возвели в «Крокусе». Такие же оборудовали на ВДНХ и в «Сокольниках».