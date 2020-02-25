Медику из Златоуста в лицо попала кровь больного СПИДом. Лекарство пришлось искать по всей области

Кровь мужчины, больного СПИДом, попала в глаз фельдшеру скорой помощи в Златоусте. Более 12 часов женщине не могли оказать первую помощь. Минздрав Челябинской области говорил, что лекарства в городе вроде как есть. Но найти их так и не смогли. Пришлось искать по всему региону.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

24 февраля в подъезде дома фельдшер оказывала помощь пострадавшему в драке мужчине. Внезапно у него на голове лопнула гематома, и кровь попала в глаз 23-летней девушке. Мужчина оказался болен СПИДом.

По правилам, пишет kp.ru, оказывать помощь пациентам с ВИЧ и СПИДом нужно в защитных пластиковых очках. Однако в той ситуации счет шел на минуты. К тому же медиков не предупредили, что мужчина инфицирован.

Лечение через министра

В беседе со Znak.com депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова уточнила, что в таких случаях нужно промыть глаз и принять противовирусный препарат, но лекарства во всем Златоусте не нашли. По словам главврача станции скорой помощи Александра Есина, лекарство у них закончилось.

«В течение 72 часов она должна была получить противовирусные препараты. Они хранятся на станции или в ВИЧ-кабинете. На данный момент запас этих медикаментов у нас закончился», — рассказал изданию «Челябинск онлайн» главврач станции скорой помощи Александр Есин.

А в местном роддоме нашлось лишь лекарство для детей. Для взрослых тоже ничего не было, хотя туда привозят рожениц не только из Златоуста, но и из других городов.

«Семья фельдшера обратилась ко мне, пришлось выходить на министра здравоохранения области и решать вопрос через него», — сказала она, уточнив, что министр обратился в областной ВИЧ-центр, чтобы получить лекарство из их запасов.

Сейчас начальство давит на фельдшера, заявляя, что она виновата сама, раз не надела очки. Однако Мухометьярова уверена, что пора обратиться в полицию. Ведь через 12 часов после инцидента помощь девушке так и не оказали.

«С момента ЧП прошло более 12 часов. Правила говорят, что препарат нужно принять в течение 72 часов. Он максимально эффективен, если принят в первые два — три часа. Далее риск инфицирования возрастает», — отметила она.

Фантомные лекарства

25 февраля девушку госпитализировали в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, сообщили в региональном Минздраве. Но самое интересное: по словам представителей ведомства, в Златоусте, оказывается, тоже были нужные фельдшеру лекарства.

«В больнице Златоуста в наличии имеются необходимые препараты и инструкции для оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В том числе и препарат для проведения постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в случае контакта с ВИЧ-инфицированным», — сообщили в пресс-службе, затруднившись ответить, почему же девушка сразу не получила эти лекарства. Зато пообещали внеплановую проверку.

А в скорой помощи говорят, лекарств все-таки нет. Причина — требование проводить торги по положениям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Мы объявили торги, но на них никто не заявился, потому что эти медикаменты дорогостоящие, но приобретаются малыми партиями. Теперь организуем прямую закупку. Но провести торги сначала по 44-му Федеральному закону мы были обязаны, — прокомментировал главный врач.