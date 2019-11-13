Известные родители, решившие допустить своего ребенка в публичную плоскость, наверняка понимают, что за ним будут пристально следить тысячи глаз. И не всегда доброжелательных.

Плющенко и Рудковская написали заявление из-за угроз сыну Подробнее

Толпы поклонников и хейтеров будут комментировать каждую его фотографию, достижение или породу любимой собачки. Но иногда в жизнь знаменитостей и их детей врываются люди, которым совершенно точно там не место. Их вообще нигде не ждут. Таким комментаторам не будет рад даже самый закоренелый тролль, сожравший немало коллег и заплевавший от зависти десятки аккаунтов.

Некая «праведница Анна» начала преследовать семью Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Причем свое омерзительное внимание она сосредоточила на их сыне Саше, Гном Гномыче. Яна Рудковская ведет его страничку в Instagram, на которую подписаны более 340 тысяч человек.

Она сразу же начала с угроз. Посулила смерть всем детям футболиста Тарасова, пригрозила божьим наказанием телеведущему Чижову, и предсказала смерть сына Рудковской.

Однако акция устрашения не была одноразовой. Маловменяемая особа под ником rukobskaya sdohni назвала точную дату смерти Гном Гномыча — 29 декабря. Она уточнила, что избрана святой, и на правах рупора божьей воли пообещала, что муж Рудковскую бросит и уйдет к другой, а бог обнулит все счета.

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После этого поста Плющенко и Рудовская написали заявление в полицию. Известный фигурист сообщил «360», что семья решила довериться профессионалам, но подробности расследования сообщить отказался.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова подтвердила поступление жалобы и начало проверки.

Яна Рудковская также подтвердила в соцсетях начало проверки по факту угроз жизни ее сыну.

Источник фото: Instagram

Как заявила «360» актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова, Плющенко и Рудковская правильно сделали, что оперативно обратились в полицию.

«Чем больше таких людей будут наказывать, тем меньше появится желания писать угрозы в интернете у тех, кто еще остался на свободе. Но надо понимать, раз уже пустил ребенка в публичную сферу, следует его максимально обезопасить. Не выставлять что-то онлайн, отключить геолокацию, чтобы огромная аудитория людей не могла вычислить, где вы находитесь», — предложила Кожевникова.

Она призналась, что на родителей, которые отчитываются в Сети о каждом передвижении ребенка ложится огромная ответственность.

«Но тогда можно сказать, что, когда вы рожаете ребенка на вас ложится огромная ответственность. Когда-то мы умрем или будем болеть, а как же он? Это не совсем правильно. Получается, что опасно из дома выходить, да и дома может что-то случиться. Такие рассуждения заведут в тупик», — предположила актриса.

По ее мнению, проблема вовсе не в этом, а в нормальных взаимоотношениях в интернете.

«У нас Сеть развивается, она в начальной стадии. На улице ни один человек не решится повторить все, что пишет в интернете. Гадости. Но если это касается детей или стариков, то это уже за гранью. Они же не могут себя защитить. Много и просто больных людей, вспомните последний случай», — посетовала Мария Кожевникова.

Ранее «360» вспомнил о самых резонансных преступлениях, совершенных против маленьких детей.