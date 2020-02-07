Российского медбрата назвали убийцей из-за записи анонима на форуме. К интернет-«расследованию» есть вопросы

Пользователь анонимного сайта «свободного общения» «Двач» рассказал, что работает медиком и убивает пациентов. Двачеры тут же «нашли» его — указали полное имя и показали его фото. А когда об истории узнали журналисты, следователи и Минздрав, человеку со снимков пришлось записать обращение и сказать — он не убийца.

Анонимное чистосердечное

На популярном анонимном форуме «Двач» пользователь рассказал о том, что работает медиком и убивает своих пациентов. Многие ему не поверили, так как действие разворачивалось в обсуждении живодерских фотографий и видеороликов. Аноним решил подтвердить свои слова и в доказательство выложил фотографию медицинской формы с бейджем, фамилия на котором прикрыта пистолетом.

«Ох, забыл сказать, что я еще и медик и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и, возможно, тебе или твоим родственникам», — написал он.

Источник фото: 2ch

Аноним рассказал и о том, что за три года убил более 10 человек, но незамеченным ему удается остаться из-за высокой смертности в реанимационном отделении и из-за того, что в палатах, где он якобы орудует, нет камер, а доктора ходят редко. «Просто отключаю от ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — прим. ред.) и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», — пишет аноним.

Сергей Владимирович

Пользователи «Двача» решили найти наглого медика. Вскоре на форуме появились предположения — сошлись имя и отчество, а также должность. Попавшего под подозрение двачеров Сергея Владимировича быстро вычислили в социальных сетях — в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. Написали руководству больницы с просьбой подтвердить или опровергнуть то, что этот человек работает в учреждении. Обо всех своих действиях пользователи продолжали сообщать в обсуждении.

Аноним в очередной раз отреагировал — и сказал, что никакого отношения к больнице не имеет, после чего предложил искать его по имени и отчеству в других городах. Но в СМИ уже распространили информацию о том, что медбрат убивал ветеранов, хотя подтверждения и этой информации нет до сих пор.

Оказалось, что фотографию, фамилию и место работы действительно опубликовали наобум — сам автор разоблачения сказал, что остановился на первом найденном враче, который подошел по имени, квалификации и отделению работы.

Кроме того, пользователи направили запросы как в саму больницу, где работает найденный ими медбрат, так и в официальные ведомства — Минздрав и Следственный комитет. Больница проводить проверку отказалась, но подтвердила, что конкретный найденный пользователями человек у них работает.

«Бейдж и спецодежда у нас совершенно другие — не такие, как на фото в интернете. Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдем этих хулиганов», — заявили в больнице.

Предварительная проверка местного Минздрава не выявила смертей пациентов во время дежурства конкретного медбрата-анестезиста. К расследованию уже подключились Следственный комитет, прокуратура, Минздрав и Росздравнадзор.

Клевета и оскорбление

Вскоре в Сети появилось видеообращение медбрата, чьи личные данные и фотографию опубликовали пользователи «Двача». Он заявил, что не имеет никакого отношения к публикуемым сообщениям. И добавил, что распространением его личных данных с привязкой к сообщениям с «Двача» его оклеветали и оскорбили.

«Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня. Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности», — сказал он.

Возможно, вся история окажется выдумкой интернет-тролля. Но важно, чтобы она не осталась без проверки.