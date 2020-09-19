Мечты о суше. Как моряки на месяцы оказались заперты на кораблях из-за пандемии

Закрытые границы и новые санитарные нормы на фоне пандемии коронавируса сильно осложнили жизнь морякам. Многие из них месяцами пытаются добиться возможности вернуться домой, но их продолжают держать на суднах.

Как пишет Bloomberg, 45 торговых портов в 123 странах перестали разрешать смену экипажа. 76 разрешают замену, но с ограничениями.

Издание опросило более 40 моряков, и все рассказали об ухудшении условий. Большинство попросило сохранить анонимность. Около половины из них сказали, что работают с просроченным контрактом. Некоторые заявили, что им не платили зарплату более двух месяцев.

Больше года в море

Корабль Unison Jasper зашел в австралийский порт Ньюкасл 25 июля. С момента пандемии судно путешествовало уже семь месяцев и успело совершить кругосветное путешествие. В Австралии корабль задержали.

По словам регулирующих органов и официальных представителей профсоюзов, семь из 22 человек экипажа находились на судне в течение 14 месяцев после истечения срока их контрактов. Им задолжали 64 тысячи долларов. Свежих продуктов у экипажа было очень мало. Моряки были родом из Мьянмы и действенного плана по их возвращению домой не было.

«Я нахожусь в море 14 месяцев. Мы действительно очень устали. Я хочу поехать домой» — сказал один из моряков.

Схожая ситуация оказалась на корабле JY Ocean. Почти половина экипажа из 20 человека находится на борту более года. В августе им прислали документы на продление контрактов, а капитан приказал их подписать.

Индийский моряк Алройд Фернандес прекратил работу у на нефтяном танкере, когда в середине августа истек его шестимесячный контракт. Правда компания все еще не выпускает его на берег.

«У моей жены слабое здоровье, и я ей нужен — она сама воспитывает троих детей, включая младенца», — написал Фернандес в своем заявлении об увольнении.

Медицинские осложнения

Моряки обеспокоены тем, что долгие месяцы в море могут привести к проблемам со здоровьем. Например, члены экипажа одного из кораблей не могли получить стоматологическую помощь. Другие рассказали Bloomberg, что им помощь оказывали товарищи по команде. Кому-то они самостоятельно накладывали швы.

На одном корабле от сердечного приступа умер капитан. Команда хранила его труп в морозильной камере в течение почти двух недель, прежде чем нашла порт, куда можно было бы репатриировать тело.

На другом моряк повредил глаз из-за попадания в него масла. По его словам, ему не разрешали выйти на сушу и пойти к врачу еще два месяца.

Куда смотрят компании?

Справедливости ради следует отметить, что судоходная отрасль быстрее других осознала масштабы потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Руководители и торговые группы в течение нескольких месяцев призывали правительства и портовые власти присвоить морякам статус «ключевого работника». Это дало бы им те же привилегии на поездки и иммиграцию, которые часто предоставляются персоналу самолетов и медицинским работникам. В июле более десятка стран такие как США, Сингапур, Греция и Объединенные Арабские Эмираты, обязались ослабить портовые и пограничные ограничения.

Несмотря на то, что многие компании изменили маршруты кораблей и зафрахтовали рейсы, чтобы облегчить смену экипажа, около 300 000 моряков все еще ждут помощи.

В прошлом месяце французская судоходная компания CMA CGM отправила один из своих кораблей из Марселя в Бейрут. Это была гуманитарная миссия по доставке медикаментов в Ливан после смертоносного взрыва в порту.

Это вызвало удивление на другом корабле флота CGM. Его экипаж находился на борту более 13 месяцев. Морякам не разрешили вернуться домой. Даже члена команды, который два месяца находился на суше из-за лечения камней в почках, вернули назад на судно. Срок их первоначального трудового договора истек несколько месяцев назад. Возник вопрос: если компания может выполнить гуманитарную миссию, почему она не может позволить им вернуться домой?

Компания заявила, что делает все возможное для рабочих на своих судах.

От пандемии пострадали не только моряки, но и ученые. Так российский исследователь застрял в арктическом научном путешествии. Для того, чтобы вернуться в Петербург, он сначала пять месяцев дрейфовал в Арктике, а потом через Финляндию доехал до России на складном велосипеде.