Мечта ребенка стала уникальным бизнесом. История бизнес-леди Марины Давыдовой

Марина Давыдова мечтала работать учителем, но быстро поняла, что хочет большего. После беременности она вложила все накопления в бизнес и основала детский клуб. Сейчас вместе с подругой она руководит семейным центром в Красногорске. Давыдова ломает сразу несколько стереотипов — она доказывает, что женская дружба существует и бизнес ее не разрушит.

По образованию председатель местного отделения МОРО СЖР городского округа Красногорск Марина Давыдова — учитель математики и физики. В беседе с «360» она призналась, что педагогика является ее детской мечтой. С ранних лет она устраивала уроки для членов семьи. Однако по профессии она не проработала ни дня.

Еще во время учебы предпринимательница поняла, что ей хотелось бы чего-то большего. Родной Таганрог казался ей тесным. В связи с тем, что ей нравилось попробовать себя в других ролях, она уехала из города с одним чемоданом.

Источник фото: телеканал «360»

Путь будущей предпринимательницы был витиеват. Она работала в центре по ремонту телефонов, светотехником, а также менеджером по развитию ключевых клиентов в крупной компании. Давыдова рассказала, что там получила опыт, который до сих пор использует в работе.

В 2015 году Марина Давыдова организовала самый первый детский клуб. К этой идее она пришла после того, как очутилась в больнице. На тот момент ее дочери было восемь месяцев. В лечебном учреждении она наткнулась на книжку по тому, как открыть детский бизнес. Женщина быстро загорелась идеей и предложила мужу организовать клуб.

Чувство безопасности

Давыдова является одним из совладельцев бизнес-кластера «Улий». Он представляет собой как семейный центр, так и социальный бизнес-парк. Клиенты «Улия» — это семьи с детьми и предприниматели в сфере семьи и детства, которые и работают под одной крышей, и не конкурируют между собой.

Задача Давыдовой заключается в создании безопасности для предпринимателей и детей с родителями, ведь риски очень высокие. Она отметила, что предприниматели в кластере должны быть уверены в завтрашнем дне.

Источник фото: телеканал «360»

Создать безопасную среду для родителей и детей не так просто. Предпринимательнице пришлось искать нужное помещение, а их не так много. Но самое важное — это работа с детьми. Давыдова рассказала, что важно найти правильного человека для работы с ними, поэтому она проводила интервью с педагогами. Бизнес-леди узнавала у кандидатов их уровень опыта и видение раннего развития детей.

Дружба бизнесу не помеха

Давыдова создала «Улей» вместе с подругой Екатериной, с которой познакомилась в соцсетях. Женщина купила у нее лишние детские пособия. Со временем знакомство переросло в дружбу и общее дело. Подруги поняли, что им и многим предпринимателям нужна площадка для ведения бизнеса. Так появилась идея своеобразного Дворца пионеров для бизнесменов.

Сейчас Давыдова с подругой разрушают сразу два стереотипа. Они доказывают, что женская дружба существует и потерять друга из-за бизнеса нельзя.

За семь лет дружбы и бизнеса их отношения только улучшились. Свой тандем Давыдова называет «командой мечты».

Ошибки и помощь

Давыдова призналась, что при открытии своего дела совершила несколько ошибок. Предпринимательница посоветовала всем начинающим сначала проводить тестирование спроса, понять, в том ли месте открывается бизнес и придут ли к нему клиенты.

«Иметь классное помещение в непроходном месте — это ошибка номер один. Это была моя боль, из-за которой я переехала и закрыла первый проект через год», — поделилась Давыдова.

Источник фото: телеканал «360»

Бизнесвумен зарегистрировала ИП, подписала договор аренды, заплатила за пособия, оборудование, ремонт. И только потом пошла знакомиться в местную администрацию. Сейчас она понимает, что начинать надо было с этого шага, чтобы знать, какую задачу бизнес решает в государстве.

Давыдова объяснила, что сегодня социальный предприниматель в Подмосковье может рассчитывать на три меры поддержки — муниципальную, региональную и федеральную. Сама предпринимательница состоит в Союзе женщин России и возглавляет его отделение в Красногорске.

«Открывая „Улий“, я поняла для себя, что такое социальное предпринимательство, и стояла у истоков законопроекта, состояла в рабочих группах. Социальное предпринимательство — это новая отрасль экономики», — добавила женщина.

Составляющие успеха

Детская мечта Марины Давыдовой сбылась, но в ином формате. Как она и хотела, женщина работает с детьми и помогает родителям растить вундеркиндов. Бизнес не мешает быть обычной мамой, у которой нет никаких дел и звонков. С утра она работает, дает интервью, а вечером проводит время с дочерьми.

Формула успеха у Давыдовой заключается в самоотдаче и в партнерстве с другими людьми.

«У меня две фразы. Чем больше отдаешь, тем больше прилетает. Неважно, что отдаешь. И вторая фраза — это партнерство и объединение. Один в поле не воин», — заключила Давыдова.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на YouTube. Участницы проекта состоят в подмосковном отделении Союза женщин России.