Жених с другом изнасиловали и сожгли девушку в Индии. Остальным жертвам посоветовали заготовить презервативы

В Индии по дороге на судебное заседание подожгли женщину, которая собиралась дать показания против бывшего жениха и его друга в деле об изнасиловании. Сейчас она в больнице в критическом состоянии. 70% тела обожжено. И это не первый случай — в Индии происходит волна изнасилований, из-за которых общество заговорило о смертной казни. Но находятся и те, кто считает, что насилие над женщинами следует сделать законным.

Источник фото: flickr.com/Nithi Anand

Историю индианки рассказали в The Guardian. В прошлом году она встречалась с парнем. Он обещал жениться, физически эксплуатировал ее, а потом и вовсе изнасиловал вместе с другом.

Против них завели дело, но вскоре одного освободили под залог, другой же и так был в бегах. Девушка шла давать показания, когда на нее напали пять человек. Подозреваемые с тремя знакомыми вытащили девушку в поле, облили бензином и подожгли. «Двое мужчин подожгли 23-летнюю женщину, чтобы отомстить», — сказал старший офицер полиции Бхагат.

Местные жители были возмущены тем, что преступников не посадили за решетку сразу. Депутат от Партии националистического конгресса Суприя Суле написала в Twitter: «Чрезвычайно расстроена и шокирована тем, что жертва изнасилования была сожжена сегодня утром. Если бы преступники не были защищены и были привлечены к ответственности вовремя, этого бы не случилось. Тотальное беззаконие в штате Уттар-Прадеш».

Сакши Махарадж, депутат от «Бхаратия джаната парти» (BJP), заявил, что насильникам должна грозить смертная казнь.

Изнасилования в Индии

Поджог девушки в округе Уннао штата Уттар-Прадеш — последний на сегодня, но не единственный случай серии жестоких нападений на женщин в Индии.

На прошлой неделе в столице штата Телангана на юге страны 26-летнюю женщину-ветеринара изнасиловала группа лиц. Затем девушку задушили, а ее тело сожгли и выбросили.

После этого в другом штате — Бихар — девочку-подростка, предположительно, изнасиловали и убили перед тем, как сжечь.

А несколько лет назад в Индии заживо сожгли девочку, которую перед этим дважды изнасиловали. Об этом за несколько часов до смерти подросток успела рассказать правоохранителям и врачам. Убитой было всего 16 лет. На момент смерти она была беременна.

Подобные ситуации вызвали волны возмущения по всей стране. На этой неделе тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. Они требуют защитить женщин. Согласно данным правительства, в 2017 году было зарегистрировано более 32 тысяч случаев изнасилования. Однако реальная цифра, как полагают, намного выше.

При этом активисты разочарованы призывом правительства решить эту проблему, просто введя смертную казнь. По их мнению, она не устранит основополагающих социальных причин насилия над женщинами, а также женоненавистнических установок, лежащих в основе преступлений.

Именно такие взгляды демонстрирует серия постов индийского режиссера Даниэля Шравана. Он считает, что «изнасилование не является чем-то серьезным, а вот убийство непростительно». По мнению мужчины, «правительство должно узаконить изнасилование без насилия для безопасности женщин». В своих постах, которые уже удалены, работник киноиндустрии дает дамам «дельные» советы: «Если вас собираются изнасиловать, передайте насильнику презерватив и сотрудничайте с ним, пока он не удовлетворит свои сексуальные потребности. Таким образом, он не будет пытаться причинить вам вред».

Подобные заявления возмутили пользователей Сети, где уже стал популярным хештег #MeTooIndia.