Талибы* заявили о захвате мавзолея «Панджшерского льва». Место может стать предметом торга

Талибы* заявили о захвате мавзолея отца лидера сопротивления в провинции Панджшер — того самого «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда. Военные эксперты считают, что почитаемое местными место может стать предметом торга в конфликте.

Видео с места событий в своем Telegram-канале опубликовало РИА «Новости». На нем — пустая площадь перед мавзолеем. Он находится в восьми километрах от Базарака, где находится административный центр Пандшера. Судя по ролику, боевикам никто не препятствует, представители сопротивления вокруг мемориала отсутствуют.

Ранее пресс-секретарь «Талибана»* Забиулла Муджахид заявил о полном контроле боевиков над регионом. По его словам, представители сопротивления бежали, другие — убиты в боях. Тем временем жители провинции Панджшер опровергли эту информацию. Они подчеркнули, что боевики распространяют ложные данные. По данным сопротивления, оппощиция сохранила все стратегические позиции для продолжения борьбы с талибами*.

Моральная потеря для сопротивления

Вместе с захватом дворца губернатора провинции Панджшер это просто показатель того, что боевики установили контроль над основными населенными пунктами провинции. Об этом в разговоре с «360» рассказал эксперт центра изучения современного Афганистана, востоковед, китаист, история разведок, шпионаж Никита Мендкович.

Это, безусловно, моральная потея для сопротивления, которое возглавляет сын Ахмад Шаха Масуда. Но строго говоря, это достаточно ожидаемый шаг. Талибы* побеждали в этой войне, они не могли не разгромить сопротивление. Другое дело — предвижу, что еще будет партизанская война. Однако военную победу в большом конфликте талибы* уже одержали Никита Мендкович

Схожую точку зрения высказал и другой собеседник «360» — полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, захват мавзолея — унижение для жителей провинции. Ведь по местным правилам это почитаемое место. А боевики сейчас всем видом показали, что захватили регион и будут наводить порядок «жесткой рукой».

Мендкович отметил, что речь идет о захронении человека, мусульманина, причем того, который пользовался уважением сопротивления и являлся противником боевиков. Он надеется, что талибы* проявят такт к этому месту или хотя бы не будут его громить. Это будет маленьким, но все же шагом вперед на пути восстановлению репутации «Талибана»*. У Матвийчука менее оптимистичные ожидания.

«Захват мавзолея дал повод для переговором с целью полного захвата провинции», — подчеркнул он.

«Талибан»* начал наступать с 2 на 3 сентября. Произошло это после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у боевиков согласовывать все решения нового афганского правительства с руководством Панджшера. Также он хотел, чтобы местным разрешили сохранить вооружение.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.