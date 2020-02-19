Самый могущественный мафиози скрывается более 20 лет. Он сменил внешность и раздет приказы через записки

Власти Италии продолжают борьбу с мафиозными группировками, которые опутали страну, как гидра. Пока суды и полиция сажают только рядовых членов и их пособников. Добраться до лидера они не могут. Маттео Денаро по прозвищу Diabolic, лидер Коза Ностры прячется с 1993 года и пока поймать его не удалось. Журналисты узнали, что он поменял внешность. Как он выглядит сейчас никто не знает. Что известно о Маттео Денаро — в материале «360».

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Семью Денаро на Сицилии знали всегда. Несколько поколений мужчин были постоянными членами Коза Ностры. Отец начал приучать Маттео к семейному делу в 14 лет, когда научил его стрелять. В 18 молодой человек совершил свое первое убийство. Он подчинялся одному из боссов, которого звали Тото Риина.

По его приказам сметливый юноша собирал информацию о будущих жертвах киллеров. В начале 90-х между мафиозными группировками шла настоящая война, в которое Денаро принимал участие. Он не щадил никого. Одной из его жертв стала беременная девушка одного из бойцов конкурирующей группировки.

В 1993 году после ужесточения уголовного законодательства Италии боссы мафии решили отомстить властям. Маттео Денаро начал организовывать теракты в стране. К местам скопления людей подгонялись заминированные машины. При взрывах в Милане, Флоренции и Риме погибли 10 человек, 95 — получили ранения. После того, как суд выдал ордер на арест Денаро он начал скрываться. В 2002 году за устроенные им теракты суд заочно приговорил его к пожизненному преступлению.

В тот же год он похитил 13-летнего Джузеппе, сына мафиози Сантино. Он использовал мальчика для шантажа, чтобы его отец не сотрудничал с полицией. Подросток оставался в плену три года. После этого мафиози задушил подростка и растворил его тело в кислоте.

Он неоднократно говорил, что на его счету более 50 убийств. «Я заполнил целое кладбище», — приводили СМИ его слова.

Следователи дважды были близки к поимке Маттео Денаро. В 1999 году им поступила информация, что он находится на одной из вилл недалеко от коммуны Багерия. Но среди силовиков оказался предатель, который успел предупредить мафиози об облаве. Денаро успел сбежать, надев светлый женский парик.

Второй шанс полицейские получили только в 2006 году, когда им сообщили о том, что мафиози может находиться в загородном доме провинции Кастельветрано. Однако кроме семьи владельца дома там никого не оказалось. В 2011 году журнал Forbes включил Маттео Денаро в список 10 самых разыскиваемых преступников мира.

Крестный отец

Структура Коза Ностры всегда была простой: наверху главный — крестный отец, которому подчиняются остальные боссы со своими группировками. В 2006 году полиция Италии задержала главу сицилийской группировки Бернардо Провензано по прозвищу «Трактор». Оставаться без головы гидра не могла и от крестного отца потребовали, чтобы он назначил преемника.

Претендентами на этот пост стали Сальваторе Пикколо, Доменико Ракуглия и Маттео Денаро. Считается, что Провенцано упомянул имя последнего в переданной на волю записке. В тот же год журнал L’Espresso опубликовал его фото на обложке с заголовком «Это новый босс мафии».

Источник фото: espresso.repubblica.it

В следующие три года полиция арестовала остальных претендентов на главный пост руководителя мафиозной структуры. Найти Денаро им не удалось до сих пор.

Неуловимый босс

Последние 10 лет полиция не оставляет попыток поймать Денаро, обыскивая дома его союзников и перекрывая ему возможности получать финансирование. В 2010 году в рамках операции «Голем» полиция Италии арестовала 19 человек, близких к главе мафии, в том числе его брата Сальваторе. В тот же год полиция арестовала имущество и счета двух сицилийских бизнесменов, которых считали «кошельками» Коза Ностры.

Проблема с поисками Денаро заключалась в том, что у полиции была только старая фотография преступника, которую опубликовали на обложке журнала.

Два года назад журнал L’Espresso выпустил материал о том, что Денаро сделал операцию по перемене внешности. Болгарские врачи не только поменяли ему лицо, но и рисунок папиллярных линий на подушечках пальцев.

Источник фото: espresso.repubblica.it

Денаро не пользуется интернетом и мобильными телефонами, все свои приказы он передает через записки. Поэтому поймать его чрезвычайно сложно. С 2006 года он выстроил жесткую структуру, подчинив себе 20 мафиозных семей и создав собственную мини-армию из 900 человек. При нем кроме рэкета Коза Ностра начала торговлю наркотиками, через связи с итальянской мафией в США. Также Денаро дружит с колумбийским наркокартелем, а через еще одну мафиозную структуру Италии ндрангета он контролирует наркотрафик в Германии и Бельгии.