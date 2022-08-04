Маткапитал решит проблему с нехваткой мест в садах. Для чего еще его можно использовать

Маткапитал разрешили тратить на частное образование детей, в том числе на детские сады, которые открыли индивидуальные предприниматели. Это расширит возможности семей и одновременно увеличит количество детсадов, открытых ИП. По мнению активистов, маткапитал также можно использовать для покупки машин для семей и для дополнительного образования матерей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности использовать материнский капитал для оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Теперь родители могут использовать маткапитал на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями, но при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, писало РИА «Новости».

Законопроект внесли в Госдуму в 2019 году. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициатива направлена на «повышение доступности дошкольного образования».

Источник фото: РИА «Новости»/Макс Ветров

Ранее материнский капитал можно было направлять на оплату услуг организации, реализующей образовательные программы для дошкольников. В их число не входили услуги, осуществляемые бизнесом. В итоге родителям часто отказывали в перечислении средств материнского капитала индивидуальным предпринимателям.

Польза закона

Семьи зачастую предпочитают отдавать детей в частные детские сады. По мнению председателя Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольги Паниной, закон приведет к тому, что сегмент таких дошкольных учреждений увеличится, и у семей появится больше возможностей.

«Это хорошо, потому что мест мало, ясель вообще практически нет. При этом ясельная группа — это очень удобно. Пускай это будет присмотр, содержание, уход и так далее. Это не требует лицензирования в отличие от образовательных услуг в детских садах. Родители ведь не просто хотят, чтобы ребенок поел, погулял и поиграл. Они хотят, чтобы с ним занимались», — рассказала Панина.

Источник фото: РИА «Новости»/Наталья Селиверстова

Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. По мнению Паниной, средства можно использовать и в других случаях.

«Мы хотели предложить использовать маткапитал на покупку оборудования. Не всегда у семьи есть возможность купить необходимые вещи. Мы так же предлагали использовать средства для покупки транспорта. В семье всегда нужна машина, ведь не просто перемещаться по городу за городом тоже», — отметила Панина.

Другое предложение — использовать деньги для сельскохозяйственных нужд. Если у семьи есть подсобное хозяйство, то они могли бы тратить маткапитал на покупку оборудования, например трактора.

Материнский капитал так же может пойти на образование матери. По словам Паниной, мать с тремя детьми, может потерять свою квалификацию, и ей придется переучиваться, иначе женщине будет не легко устроиться на работу после декретных отпусков.

С 1 февраля 2022 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго 693,1 тысячи рублей, если родители не получали такие выплаты на первого ребенка. По мнению Паниной, денежная поддержка для семей должна индексироваться, но при этом нужно расширять сферу ее применения.